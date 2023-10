Yailin ´La más viral´ sale a dar la cara por Tekashi: “No he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente”

Salió a calmar las aguas, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, también conocida como ´La más viral´ apareció en defensa de quien es ahora su nueva pareja, Tekashi 6ix9ine, quien se encuentra detenido en República Dominicana tras ser denunciado públicamente por el productor y cantante Diamond La Mafia y todo su equipo de trabajo, bajo el delito de agresión.

Luego de las declaraciones dadas por el artista, quien inclusive publicó videos donde se ve al rapero ingresando en compañía de su seguridad al estudio del productor, la polémica no ha dejado de nombrar a la dominicana, a quien se decía 6ix9ine también habría golpeado, un rumor que Yailin salió a desmentir.

“Hago este comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo, yo quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperamos que Dani salga pronto, salgo a hacer este comunicado porque se están diciendo muchas cosas que no son, como siempre, yo no soy de estar aclarando estas cosas a nadie de mi vida personal, estoy haciendo este video y es la última vez que hablo del tema, a mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada (...) esto es una porquería, esto no es nada, vamos a salir de esto”, es parte de las declaraciones dadas por la intérprete de ´Yo no soy pa ti´ donde se deja ver totalmente completa y sana, echando por tierra cualquier presunción de violencia.

Sobre la agresión

De acuerdo a lo que se conoce, todo se habría producido por una escena de celos. Así lo reveló uno de los productores que durante las supuestas agresiones, no se encontraba en el estudio.

Reveló en un ‘live’ en Instagram que el viernes estuvo en el estudio junto a Yailin trabajando. Cuando ya se habían ido, algunos de sus trabajadores se quedaron en el lugar.

“‘69′ se tiró aquí al estudio mío celándome con Yailin, yo con mi esposa aquí y partió a todos mis productores. Yo me acababa de ir hace cinco minutos”, afirmó.