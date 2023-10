El problema que padeció Will Smith y que no le permitió ver el “daño” de su esposa

Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith han vivido “vidas completamente separadas” desde 2016, reveló Pinkett Smith en una entrevista con Hoda Kotb. La famosa pareja de Hollywood se casó en 1997 y ha abordado separaciones y problemas matrimoniales, pero nunca había revelado su separación.

[ Will Smith y Jade Pinkett confirman que aún mantienen un vínculo aunque no como pareja: Este fue el mensaje que los delató ]

Aunque no es un divorcio legal, Pinkett Smith le dijo a Kotb en un fragmento transmitido el miércoles en “Today” que es esencialmente un divorcio sin papeles. Smith y Pinkett Smith comparten dos hijos, Willow y Jaden, así como un hijo, Trey, del primer matrimonio de Smith.

Will Smith y Jada Pinkett Smith Getty imágenes (Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)

¿Will se negó a aceptar su separación?

El medio estadounidense The New York Times informó el pasado fin de semana que el ganador del Óscar envió por correo electrónico una repuesta sobre lo expuesto en el libro.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida”, escribió, “se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith Getty imágenes (Jeff Kravitz/FilmMagic)

Más declaraciones de Pinkett Smith

Pinkett Smith le dijo a Kotb que, “Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”.

Pinkett Smith agregó que, aunque está considerando el divorcio, no ha podido seguir adelante con ello. “Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Intentaremos superar... lo que sea”, dijo.

Will Smith y Jada Pinkett Smith Getty imágenes (Amy Sussman/WireImage)

En una nueva entrevista con la revista People, Pinkett Smith también dijo que inicialmente pensó que la bofetada era parte de una parodia.

“Pensé: ‘No hay manera de que Will lo golpee’”, dijo Pinkett Smith. “No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su asiento que me di cuenta de que no era una parodia”.