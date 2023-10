El muñeco de Daniel Noboa también estuvo apoyando a Ecuador en el partido contra Colombia

El partido de Ecuador vs Colombia no podía ser la excepción para que el muñeco más viral de la segunda vuelta electoral haga su aparición. Los fanáticos tricolores no perdieron la oportunidad para seguir celebrando la victoria de Daniel Noboa y la previa del enfrentamiento deportivo fue testigo de este hecho.

[ Yeboah irá al cambio y Rodríguez de titular, alineaciones Ecuador vs Colombia ]

En los exteriores del Rodrigo Paz Delgado unos fanáticos tricolores aparecieron con el muñeco de cartón del político representante de ADN. La figura portaba la bandera tricolor en su contorno.

Por supuesto, el hecho no pasó desapercibido y no faltaron quienes optaron por tomarse fotografías con este singular muñeco que ganó relevancia de cara a las votaciones; algunos expertos han apuntado que no fue determinante para captar electorado este 15 de octubre (votaciones).

Muñeco de Daniel Noboa Captura de pantalla.

Nacimiento del muñeco

Según reseñan medios y portales digitales, en un principio se imprimieron 20 mil de estas figuras que tenían como principal objetivo el colocarlos en postes pero el fanatismo desembocó en imprimir 40 mil más de estos diseños.

Incluso, la esposa de Noboa reaccionó en redes sociales comentando que su amado ha sido robado; durante la primera y segunda vuelta se ha resaltado el atractivo físico del joven empresario.

Ecuador vs Colombia

El duelo que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, también puede poner cara a cara a Enner Valencia y James Rodríguez, las dos figuras de más renombre de sendas selecciones que desde la liga brasileña siguen con ganas de competir, si bien el colombiano puede no partir de titular en este encuentro.

Con un buen planteamiento defensivo, la selección ecuatoriana parece estar en crecimiento y adaptación al mando del técnico español Félix Sánchez y ante Colombia procurará salir con una propuesta de juego mucho más amalgamada de los anteriores partidos.

La ‘Tri’ sigue dando muestras de continuar consolidando el proceso con jóvenes figuras como William Pacho, Piero Hincapié, Félix Torres, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Jhoanner Chávez, entre otros.