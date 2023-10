Ecuatoriano se volvió viral tras encontrarse un iPhone y devolvérselo a su dueño en Nueva York

Se trata de un ecuatoriano conocido en redes sociales como “El Terapeutico”, y reside en Nueva York, Estado Unidos. El creador de contenido publicó hace pocos días un video desde su cuenta oficial en Facebook, donde indicó cómo devolvió un iPhone que se encontró en la calle, a su dueño.

Esto llamó la atención de los internautas, quienes reaccionaron al gesto del compatriota, quien más allá de dar a conocer su imagen en las plataformas digitales, reflejó su honestidad y mostró que aquí, en Ecuador, los buenos somos más.

Al final, el ciudadano de la Gran Manzana reaccionó contento al haber recuperado su móvil, por lo que le agradeció con un abrazo al joven ecuatoriano.

Ecuatoriano le devolvió la felicidad al propietario del celular. Imagen: El Terapeutico

Sobre el video

“El Terapeutico” se grabó un video ‘selfie’ donde contó cómo fue que se encontró el iPhone: “yo iba caminando porque tenía que resolver un problema en la embajada ecuatoriana y me encontré un celular”.

De acuerdo a lo narrado, el dispositivo electrónico se encontraba tirado en media calle. Una vez en su poder, esperó a que el dueño llame para poder entregarle el móvil.

Según cuenta el creador de contenido, el iPhone estaba en inglés, por lo que dijo que iba a usar la herramienta Google Traductor, para poder comunicarse.

“Ahorita acabé de hablar con la mamá del dueño. Me estaba hablando en inglés, no me entendía (...) Entonces con el traductor le dije que estaba por la embaja ecuatoriana. Le di mi número de Whatsapp para poderle enviar la ubicación”, contó

Se encontró con el dueño del iPhone

Una vez que estuvo con el propietario del teléfono, también lo grabó y mostró que el iPhone ya estaba en sus manos: “acabo de encontrar al dueño y ya le entregué el ‘phone’”.

La reacción del hombre fue de felicidad, por lo que le dio un abrazo como parte del agradecimiento y se retiró del lugar.

“Hoy hicimos una buena obra. Ahí estábamos tratando de hablar en inglés con la mamá y pues me pudo entender, yo también le pude entender un ratito. Él después utilizó a un policía para que hable español. (...) Lo hicimos sin ningún interés”, expresó al final.