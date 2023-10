AU-D envío emotivo mensaje “a quien quede presidente”: No esperamos que seas un genio, esperamos que seas un líder

El cantante ecuatoriano AU-D madrugó este 15 de octubre para dejar un mensaje “a quien quede presidente”. En sus redes sociales, mientras se desarrollaba la inauguración de las Elecciones Anticipadas 2023 por parte del CNE, el reconocido artista posteó esto en sus redes sociales:

A quien quede presidente/a hoy : Felicitaciones , hoy el pueblo ecuatoriano ha depositado en ti toda su fe y confianza, todos sus sueños y esperanzas. No es una tarea fácil, pero cada vez que tengas dudas, cada vez que te sientas presionado por los benefactores de tu campaña , tus amigos, tu partido, o cualquier otro que te pida de alguna manera favorecerlo, recuerda esa confianza , esa fe que millones de personas han depositado en ti… úsala como tú guía , como tú fortaleza .

Hoy tienes la maravillosa oportunidad de hacer historia , de corregir el curso de este hermoso país que tanto amamos y que hemos tenido que ver destruido por los que en lugar de tener vocación de servicio lo que han hecho es servir a su propia y desmedida ambición. Quiero rogarte, suplicarte que no cometas el error de tus antecesores, no cometas el pecado de creer que lo sabes todo. No que esperamos que seas un genio, esperamos que seas un líder, y un líder sabe asesorarse, un líder sabe escuchar.

Atiende primero lo que tu pueblo pide a gritos de manera inmediata, somos un pueblo impaciente y te echaremos la culpa de todo lo malo desde el primer día, tienes que tener planes a corto, mediano y largo plazo y todos desafortunadamente queremos que se ejecuten al mismo tiempo.

Ten paciencia, somos una democracia joven e inexperta. No impongas tus ideologías sobre las del pueblo. No pierdas el tiempo en todas las peleas políticas que te involucrarán. Respira y vuelve a ese Voto de fe que te hemos dado. No nos dividas , no busques enemigos externos, ÚNENOS, conviértenos de nuevo en ese pueblo fuerte, orgulloso, que no teme dormir al pie de los volcanes .. administra con el cerebro pero sobre todo con el corazón y la historia te lo agradecerá. Suerte!

El cantante ecuatoriano es uno de los pocos artistas que suelen pronunciarse sobre temas de coyuntura y dar su opinión a través de redes.

Elecciones Anticipadas en Ecuador 2023

Desde las 19h00, se tiene previsto que el CNE emita resultados preliminares de las Elecciones Presidenciales.

