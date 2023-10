Aseguran que Bruce Willis no lee ni habla y ha perdido la ‘alegría de vivir’

La difícil situación de Bruce Willis debido a una enfermedad neurodegenerativa ha generado preocupación. El reconocido actor de 68 años ha sido diagnosticado con demencia, lo que ha tenido un impacto significativo en su vida y personalidad.

En 2022, Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje asociado a problemas neurológicos. Posteriormente, se determinó que padecía demencia frontotemporal, afectando áreas cerebrales relacionadas con el comportamiento, el lenguaje y las emociones.

Glenn Gordon Caron, amigo y productor de la serie “Moonlighting” en la que Willis protagonizó, habla sobre la enfermedad del actor:

“El proceso ha tomado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora. Sé que significa mucho para él”, dijo, con respecto a la serie siendo transmitida a través de Hulu.

Pérdida de la “alegría de vivir”

El productor también mencionó en su entrevista con The New York Post lo siguiente:

“Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él.’’

Continuó: ‘’Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivirla al máximo, pero la alegría de vivir se ha ido”.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal: solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, concluyó Glenn.

Willis ha optado por mantenerse alejado de la vida pública y centrarse en su bienestar. El anuncio de su enfermedad ha generado apoyo y comprensión por parte de sus seguidores y colegas de la industria del entretenimiento.