Arianna Mejía también abandona Desafío a la fama con este mensaje en sus redes sociales

Luego de la renuncia de Carla Bucaram al reality de Ecuavisa, ‘Desafío a la fama’, también se conoció que la polémica Arianna Mejía también se despide y lo hizo con un mensaje en sus redes sociales.

“Me gradué de actriz en Ecuavisa en el 2019, soy cantante, modelo y creadora de contenido. Para entrar a ‘Desafío a la fama’ tuve que pasar por muchos filtros y mostrar mi talento a gente especializada en el tema . Me siento feliz por la oportunidad que me ofreció el canal, detrás de esta producción maravillosa hay gente que no duerme por mantener el orden, la limpieza y el estómago lleno de cada uno de los participantes. Este es mi primer reality y lo tomé como un aprendizaje muy importante para mi vida y no tengo nada malo que decir solo GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD”, escribió en sus redes.

Con Ariana ya son tres las personas que renuncian de manera voluntaria al reality y solos dos se han ido por ser eliminados con las dinámica del juego.

La participación de Arianna Mejía ha sido criticada por su manera de actuar con Sebastián Tamayo, ya que está casada y tiene un hijo menor de un año.