¿´Desafío a la fama´ solo muestra la punta del iceberg? Carolina Jaume: “Hay cosas que son editadas y son muy fuertes”

Reducida a cenizas, así quedó de la amistad entre Carolina Jaume y Mare Cevallos, tras su enfrentamiento dentro del reality de ´Desafío a la fama´ la rubia del Ecuador ya se pronunció en exclusiva para el canal de Ecuavisa y reveló como se vivía el ambiente en la casa-estudio con la intérprete de ´Compañía 593´, de quien dijo no quiere saber nunca más.

“Quebrada”, esta fue la respuesta de la presentadora al ser consultada sobre como había quedado su relación con Mare. “Yo no quiero saber nada de ella”, agregó Carolina Jaume, quien aseguró además que Mare habría utilizado información personal que ella le reveló basada en la confianza de su cercanía, y que luego utilizó en su contra en la competencia.

“Empezó a contar secretos de amistad que yo creo que en amistad por más que te peleas con una persona, no puedes contar tus secretos, yo creo que eso es muy bajo, y yo creo que hay códigos de amistad. Empezó a gritar mis cosas personales, desde gritar que tipo de medicación utilizo yo, empezó hablar de mis hijos, hay muchas cosas que son editadas y que son muy fuertes, muy fuertes”, aseguró Jaume, dejando al descubierto el hecho de que el reality no muestra en su totalidad lo que sucede entre los participantes.

Aunque Mare quiso dejar en claro que su elección no fue una venganza, para Carolina Jaume las palabras de quien fue su amiga ya no tienen valor.

“Este señalamiento no es una venganza, no es resentimiento, ni traición, sino un hasta cuándo pisotear a la gente, humillarla, vivir para el resto y no para uno mismo, decir que haces las cosas por inseguridad y no te demuestras a ti misma que puedes ser mejor, porque si quieres seguir haciéndolo para el resto serás el extra de tú vida”, dijo Mare a Carolina.