Mesera se queja hasta las lágrimas tras ver a 60 clientes llegar 20 minutos antes del cierre

Salir a la hora estipulada ha sido una de las luchas de todos los trabajadores que buscan tener jornadas justas sin embargo, la mayoría de las veces se les pedirá extender el servicio hasta que no quede nada pendiente.

Esto es especialmente común cuando están ofreciendo algún servicio en una tienda, cafetería o restaurante donde muchas veces llegan clientes minutos antes del cierre. Al llegar dentro de la hora señalada por el establecimiento, se asume que los trabajadores deben atenderlos, así falten 15, 10 o 5 minutos para su salida.

Viral Mesera no contuvo su frustración por tener que trabajar horas extras sin mejor paga (Twitter)

Se trata de una situación bastante frustrante ya que no toman en cuenta que eso implica extender el tiempo que toma realizar otras tareas como limpiar lo último que se usó.

Fue así como una mesera no pudo contener el llanto luego de tener que atender a 60 clientes minutos antes del cierre.

Mesera rompe en llanto tras tener que atender a 60 clientes

La mujer compartió un video en redes sociales en el cual expuso su frustración ya que el problema no ha sido atender a los clientes sino que al no recibir pago por trabajar esas horas extras, es injusto tener que extenderse.

“A todos los que os llenáis la boca hablando de salud mental espero que también habléis de respeto y de empatía y lo tengáis con los demás”.

Empatía y respeto, no se pide mucho. pic.twitter.com/1ZhL4Wo2qT — Soy Camarero (@soycamarero) September 29, 2023

La chica continúa diciendo que no solo se trata de atenderlos, cerrar el local y ya, sino que también tiene que realizar labores de la limpieza, hacer el corte de caja y otras tareas adicionales. Y es que mientras su jefe gana más dinero, ella no. “Esas personas no tienen respeto ni empatía y se les olvida que detrás de la barra no es una máquina, sino una persona. Porque mi jefe sigue facturando, pero yo no sigo cobrando. Les importa una mierda que a mí nadie me paga las horas extras y que tengo una vida personal y mis propios problemas”

La frustración fue aún mayor porque según cuenta, al lado del establecimiento hay un local que cierra a las 4 de la mañana por lo que les sugirió dirigirse ahí, debido a que ella ya tenía que cerrar, a lo que se negaron.

“La próxima vez que vayan a un comercio antes de que cierre, piensen que lo que está ahí es una persona que se tiene que quedar y a lo mejor arregló para encontrarse con alguien o tiene que solucionar un problema