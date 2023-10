Esta pareja era muy fan de Shrek y su boda temática se volvió viral

El amor puede llevar a las personas a hacer cosas extraordinarias y, a veces, inusuales. En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, una boda con temática de Shrek se ha convertido en el centro de atención.

Los recién casados decidieron darle a su día especial un toque mágico y divertido inspirado en la famosa película de DreamWorks “Shrek”. En el video, se puede ver a los invitados disfrutando de la pista de baile mientras los recién casados interpretan la conocida canción “Yo Quiero un Héroe”. La elección de esta icónica canción animada añadió un toque único y nostálgico a la celebración.

Llevaron el fanatismo a un nuevo nivel

Lo que hizo que esta boda fuera aún más especial fue la presencia del “hada madrina”, un personaje mágico y emblemático de la película. La “hada madrina” asumió el papel de animar la fiesta y brindar una experiencia encantadora a los asistentes.

Sin embargo, el momento más sorprendente de la boda fue cuando el mismo Shrek hizo su aparición en la fiesta. El ogro, interpretado por una persona que llevaba la característica botarga de Shrek, se mezcló con los invitados y agregó un toque de humor y alegría al evento.

Esta boda temática de Shrek es un recordatorio de que las celebraciones de matrimonio pueden tomar muchas formas diferentes, y la creatividad es el límite. La pareja de recién casados eligió compartir su amor por la película de Shrek con amigos y familiares de una manera inolvidable. El video viral ha generado risas en las redes sociales. Este evento seguramente será un recuerdo imborrable para todos los que tuvieron la suerte de asistir. “Ok pero la felicidad de la novia lo vale todo”, “Si no tengo eso en mi boda no quiero nada”, “Cuando sea mi boda no diré nada pero habrá señales” fueron los comentarios de algunos internautas.