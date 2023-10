Maykel Cedeño revela detalles del difícil momento de su parálisis facial causado por el estrés

El cantante ecuatoriano, Maykel Cedeño, volvió a los escenarios después de tres años de una pausa en su música. Recordemos que desde pequeño estuvo en la televisión, en conciertos y a su corta edad se consolidaba como uno de los artistas más famosos en Ecuador.

“Era una locura, ruedas de prensa, conciertos, grabando en estudios donde lo había hecho Justin Bieber. Son muchas cosas. El sábado debes entender que se casa tu mejor amigo y no vas a poder ir, tienes conciertos y tres show. Mi cumpleaños, hay concierto. Es Navidad, no tengo a nadie aunque estén 100 mil personas al frente mío y no le puedo decir feliz año a mi abuelo que ya está viejito. Son muchas cosas fuertes psicológicamente”, reveló Maykel Cedeño en el podcast con Álex Plúas.

En 2019, cuando tan solo tenía 21 años, Maykel sufrió una parálisis facial que duró aproximadamente 9 meses hasta lograr recuperarse.

“En el 2019 me dio una parálisis facial. Estaba jugando PlayStation, cuando empiecé a sentir un dolor en el oído. Al día siguiente voy a tomar agua y siento pesada la cara, no puedo mover esta parte (señalando sus labios). Se me cae el agua y siento pesada la cara, me preocupé. Voy donde mi mami y le digo que me siento raro. Una prima que es visitadora médica me revisa y me dice “tú tienes una parálisis””, confesó en el podcast.

Cada vez le iba afectando más y no lograba hablar con normalidad, ya no podía pronunciar la “p”. “Pasé unos seis meses así, sin mejoría y en terapias todos los días y duró a la final como 9 meses”, contó Cedeño.

En este tiempo de para se tomó un tiempo para él, como no lo había disfrutado en su niñez y adolescencia. Para disfrutar de su familia, de sus amigos y de la música, pues no la ha dejado, ha seguido componiendo, conociendo y estudiando.

“Creo que cada persona sabe lo que tiene que hacer, pero ahora yo estoy disfrutando lo que no disfruté de mí mismo en mucho tiempo porque trabajé mucho (...) Todo fue una prueba para saber a quiénes debes tener en tu vida y cómo proyectar mi carrera, con otra perspectiva”.