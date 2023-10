“¿Estamos listos?”: Karol G anunció el MSB Tour en Latinoamérica y Ecuador no está en su lista

Tras una exitosa gira por Estados Unidos, donde Karol G tuvo más de un SOLD OUT a su favor en muchas de sus presentaciones, la cantante anunció este martes 02 de octubre, que vuelve a su tierrita natal, Colombia, y que también visitará algunos países aledaños con el ´Mañana será bonito´ Tour por Latinoamérica.

La intérprete de ´Pero tú´ estremeció las redes sociales con su buena nueva, donde utilizó un creativo y original video compartido por medio de su cuenta en Instagram, desatando la emoción entre los fanáticos que hacen parte de la lista de lugares anunciada, sin embargo, así como despertó euforia, también causó desilusión entre los países que no tendrán la oportunidad de verla, entre esos Ecuador.

“Le escuché a alguien decir que quería el MSB Tour EN LATINOAMERICA… Estamos listos???” es el copy dejado por la artista en el video anuncio.

´La Bichota´ abrirá su gira en su localidad de nacimiento, Medellín, con un concierto en el estadio Atanasio Girardot el 1 de diciembre, fecha que puede tener tentativa de ampliación debido a la popularidad de la artista en su nación.

#PRIMICIA @karolg anuncia su gira por Latinoamérica para el próximo año y #Venezuela no podía faltar#22Mar Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas 📍



Te dejamos una lista con las ciudades anunciadas para la gira hasta ahora:

- Medellín.

-México.

-Monterrey.

-Guadalajara.

-Guatemala.

-San Salvador.

-San José.

-Santo Domingo.

-Caracas.

-Lima.

-Santiago.

-Buenos Aires.

-Asunción-

-Sao Paulo.

Hasta el momento Ecuador no figura entre los destinos de la ´bebecita´, pero esta podría no ser la lista definitiva, por lo que los internautas aún no pierden la esperanza de ser anunciados en los próximos días.

El show promete ser una entrega inolvidable, con la presentación de los más recientes éxitos de la colombiana. Se espera que ‘La Bichota’ vaya revelando poco a poco las demás fechas, por lo pronto, Colombia es quien lleva la prioridad, Ecuador no pierde la ilusión de que ´Mañana será bonito´ también llegará.