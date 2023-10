Esta es la razón por la que Arianna Mejia podría ir presa: María del Mar Proaño inició un proceso legal contra la cantante

La polémica sigue a Arianna Mejía más allá del reality ‘Desafío a la Fama’. Desde hace varios meses, se conoció que la diseñadora María del Mar Proaño la demandó por difamación y daño a la honra, luego de que la cantante se expresará de mala forma sobre ella.

Ahora, Arianna podría ir a la cárcel si debido a su participación en el programa de Ecuavisa, no lográ presentarse a la audiencia el próximo 20 de octubre. Esta sería la segunda ocasión que citan a la artista después que la audiencia fijada para el pasado martes 19 de septiembre, no se llevó a cabo debido a que la jueza no pudo estar presente.

“No se efectuó porque la jueza tuvo una emergencia, y quien debía reemplazarla estaba en otra audiencia, pero se fijó una nueva fecha para el 20 de octubre. Esto no se termina aquí, voy a seguir hasta la últimas consecuencias”, expresó María del Mar a diferentes medios de comunicación.

La diseñadora hizo énfasis en que seguirá hasta que “pase lo que tenga que pasar”, porque aunque está consciente que quizás hay problemas más grandes en el mundo, no puede permitir que alguien la difame sin ningún tipo de criterio.

Por otra parte, Arianna Mejía se encuentra participando en el reality ‘Desafío a la Fama’, de Ecuavisa, donde permanecerá encerrada en una casa con otros participantes, durante tres meses, lo que imposibilitaría su presencia.

Ante esta posibilidad de que la cantante y esposa de Troi Alvarado no se presente para la audiencia podría ir presa. “Tendrá que salir, porque si no se presenta pude ser arrestada”, María del Mar asegura que no es un asunto personal sino que “se trata de hacer justicia”.

“Yo se que en el país hay muchos procesos de mayor importancia, pero lo mío no deja de tener interés, porque no se puede echar tanta basura contra la dignidad de una persona y seguir como que no ha pasado nada”, explica.

Además, añadió que no se puede ser tan irresponsable “Ella es reincidente, como habló de mi lo hizo de muchas otras personas, escudarse tras de un celular para denigrar y ofender es una cobardía y una maldad”.