¡Se confirma! MasterChef Celebrity Ecuador ya tiene fecha de estreno oficial ¿Desde cuándo se podrá ver?

¡Es oficial! A coger palco porque MasterChef Celebrity Ecuador llega a las pantallas en menos de dos meses, así lo confirmó la producción de Teleamazonas por medio de su portal web, donde ratificó el dato spoiler hecho hace algunas semanas atrás por una de las celebridades escogidas para esta nueva temporada, Luciana Guschmer.

Tal y como lo anunció la influencer en el podcast ‘Sorbito de opinión’ el reality de comida se estrenará el próximo 20 de noviembre del 2023 a partir de las 21:00.

“Bueno chicos, me van a poder ver en la pantalla de Teleamazonas, en MasterChef Celebrity, que empieza el 20 de noviembre a las 9 de la noche. Me hicieron repetir esto como 10 veces en una promo”, fueron las palabras de Luciana Guschmer, anuncio que causó revuelo en las redes sociales, puesto que no fue sino hasta 10 días después, que Teleamazonas dio la confirmación de esta información, hecho que ha sido un poco criticado por la audiencia por el surgimiento de varios spoilers.

El programa de cocina más esperado por la audiencia ecuatoriana tendrá entre sus filas 23 famosos e influyentes ecuatorianos, en este desafío las celebridades deben demostrar que tienen un talento que va más allá de las pantallas. Nuevamente serán Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene González los jueces.

Retos de MasterChef

Reto de la caja misteriosa.

Reto creativo.

Reto por equipos.

Reto de presión.

Reto de eliminación.

De igual manera, se espera la visita de chef que ofrecen en algunos capítulos, pequeñas demostraciones de trucos culinarios y de más que los participantes deberán aplicar.

En otros países, la versión Celebrity de MasterChef no ha cambiado el formato así que lo más seguro es que se mantenga.

Participantes

1. Andrés Crespo.

2. Gigi Mieles.

3. Jalál Dubois.

4. Raúl Santana.

5. Nikki Mackliff.

6. José Andrés Caballero.

7. Paty Terán.

8. Anthony Swag.

9. Juana Guarderas.

10. Macarena Valarezo.

12. Daniel Beta.

13. Yilda Banchón.

14. Alberto Astudillo.

15. Nayelhi González.

16. Felipe Carrera.

17. José Pacheco.

18. Susi Hidalgo.

19. Luciana Guschmer.

20. Sergio ‘El Heladero’.

21. Nachita de Ruales.

22. Cecilia Cascante.

23. Hellen Quiñónez