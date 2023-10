Pese a recibir críticas por acusar a Shakira de maltrato, bailarina le hace una última petición

Shakira ha estado en medio de una buena racha con importantes reconocimientos a su trayectoria sin embargo, su situación fiscal en España y las denuncias de ex empleados por presuntas malas condiciones de trabajo han dado mucho de qué hablar.

En días recientes, la colombiana recibió el Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards 2023, donde se llevó una ovación de pie con su presentación. Poco después estrenó El Jefe, junto a Fuerza Regida, tema con el que no sólo salió de su zona de confort musical sino que desató una nueva oleada de escándalos.

El primer escándalo fue en torno a Lili Melgar, niñera de los hijos de Shakira que presuntamente fue despedida por Piqué debido a que fue quien dio aviso de la infidelidad con Clara Chía. Tras esto, algunos señalaron que no fue verdad y comenzaron a surgir denuncias por supuestas malas condiciones laborales para el equipo de la colombiana.

La niñera Lili Melgar sólo aparece cinco segundos en el nuevo videoclip 'El Jefe' de Shakira, pero este tiempo bastó para desatar la polémica sobre el despido que le hizo Piqué (Foto: Youtube Shakira)

Bailarina se va contra Shakira

Fue la ex bailarina de Shakira, Jenny García, una de las primeras en denunciar públicamente que tuvo una mala experiencia con ella hace más de una década.

Según señaló, fue víctima de abuso en sentido de que no recibió los pagos correspondientes a sus servicios, además de que Shakira habría sido grosera e irrespetuosa con todos. “Trabajé doce fechas con ella y desde ese entonces le perdí el respeto. Ni nos saludó, ni recibimos un gracias de su parte”, afirmó al programa Se te estuvo di y di, del canal de YouTube La saga.

Jenny García Ella es la ex bailarina de Shakira que la acusó de malos tratos (Instagram)

Esto desató una serie de críticas y ataques en redes sociales contra García, por lo que recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación.

“Antes de que empiecen todos los ‘Shakilovers’ a enviarme sus ataques, les quiero aclarar que esto que voy a contar son hechos reales que me ocurrieron a mí, sólo estoy contando mi experiencia”, expresó la bailarina para después señalar: “En los ensayos nos regañaba todo el rato, nos mandaba callar, nos hacía sacar del escenario, era muy grosera”.

Un última petición a Shakira

En medio de la oleada de hate, Jenny volvió a dar la cara para pedir respeto y explicar por qué no había hablado antes, si las cosas sucedieron hace más de diez años. “Todo mundo me empezó a echar hate en mis redes ‘¿por qué no dijiste antes?’, no es que no haya dicho antes, sí lo dije hace 15 años, pero antes no había las redes sociales, no había este aparatito (celular) donde lo podías decir, estaba muy pequeña, me daba mucho miedo, obviamente era Shakira”, dijo.

Shakira La colombiana ha sido acusada de fraude en España (David Ramos/Getty)

A pesar de haber recibido muchas críticas por sus declaraciones, la bailarina señaló que muchos ex empleados de Shakira le dieron la razón y le compartieron historias similares.

Finalmente, Jenny hizo una última petición a Shakira: que sea congruente con lo que canta en la canción ‘El Jefe’, donde habla de los jefes abusivos y malas condiciones laborales. “Que predique con lo que canta, porque creo que acaba de hacer algo con Fuerza (Regida) y habla sobre las personas y lalala… Ojalá y a lo mejor ya cambió, yo nada más digo eso”.