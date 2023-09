Piqué estaría detrás de las difamaciones de Shakira: esto es lo que ha hecho.

Piqué sigue haciendo enojar a los fans de Shakira, sin embargo, son cada vez más quienes apoyan a la cantante, entre ellos el periodista Jordi Martin.

Y es que luego de que se estrenó el tema ‘El jefe’ en el que la cantante nuevamente le dedica unos versos al español y a su padre, surgieron varias matrices de opinión en torno a algunos exempleados de la barranquillera que estarían opinando en su contra y en la manera injusta en la que a su criterio fueron tratados por ella. Y todo porque defendió a Lilly Melgar, la niñera a la que su ex no le pagó su indemnización.

Desde entonces, hay quienes se han percatado cómo a través de un canal de España se han encargado de “despotricar” a la barranquillera hasta el punto de que para muchos han “inventado” algunas declaraciones falsas sobre algunos extrabajadores.

Jordi Martin revela el “plan macabro” de Piqué en contra de Shakira

Ante esto, el periodista Jordi Martin salió, una vez más en defensa de Shakira y aseguró que Piqué está detrás de toda una campaña para opacar o desprestigiar a la madre de sus hijos. Incluso hizo esta contundente declaración, pese a que el español retiró todos los cargos que su novia Clara Chía había presentado ante el juzgado por “acoso”.

Jordi Martin sería más que el paparazzi de Shakira: esto es lo que ha revelado hasta ahora Fotos: Instagram @shakira @jordimartinpaparazzi

“Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente que ataca a Shakira sale en TeleCinco. Ya basta...Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Sino de lo generosa que es”, dijo Martin a los medios españoles y así lo reseñó el portal El popular.

Y todo esto luego de que saliera a la luz pública una supuesta declaración de un chef que habría renunciado por no soportar los malos tratos de la colombiana a quien le negó prepararle un pollo a las 3:00am.