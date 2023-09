La Jirafa solterona de ‘Betty, la fea’ posa en bikini a sus 52 años y sorprende a los fans

Renovados. Así lució el viejo elenco de la novela “Yo soy Betty, la fea”, que ha sido catalogada como el mejor dramático de todos los tiempos, pues fue adaptada unas 28 veces y traducida a 25 idiomas. Ahora, Beatriz Pinzón Solano, don Armando Mendoza y parte del ‘cuartel de las feas’ regresarán a la pantalla, pero esta vez en streaming.

Este jueves 29 de septiembre Prime Video, encargada de transmitir la nueva temporada en el 2024, presentó el primer promocional con todo el elenco. Lo que sorprendió a los fanáticos fueron los cambios positivos que tuvieron Nicolás Mora y las integrantes del “cuartel”, pues lucen espectaculares.

Una de ellas es Marcela Posada. La actriz fue Sandra Patiño, a quien “Patricia Fernández” apodó “jirafa solterona” por su 1.74 metro de altura. Ya han pasado 22 años desde que se dejó de transmitir la novela y con 52 años, esta actriz demuestra que de fea no tiene nada.

Marcela Posada en bikini a sus 52 años La actriz saltó a la fama por su papel en "Yo soy Betty, la fea". (Instagram @marcelaposada10)

Así se evidencia en sus redes sociales, desde donde la artista presume su cuerpazo: cintura diminuta anchas caderas y abdomen tonificado. Posada logró su escultural figura gracias a una dieta keto o cetogénica, que consiste en elimina casi por completo los alimentos ricos en carbohidratos, como el pan y el arroz. Pero, consumiendo de forma equilibrada más proteínas y comida rica en grasa.

Con esto y una rutina de ejercicios bajó 13 kilos, que la dejaron despampanante. “No sé cómo esta mujer es parte del cuartel en Betty 😂. Si es regla verse así, entonces, ¡quiero serlo! Tan divina”, “Tu belleza va más allá de lo físico, radica en tu forma de ser, en la luz que irradias y en la paz que transmites”, le dijeron sus fanáticos.

Actuar no solo forma parte de la vida de Marcela, pues reveló a sus fans que adora tejer y no dudó en mostrar su talento de una forma bastante peculiar:

“No sé si ustedes sabían, pero a mí me gusta tejer en crochet y hacía rato quería un vestido de baño verde, pero lo quería mini, pero no me atrevía porque tenía un busto bastante grande”. Pues, hizo su propio traje de baño super pequeño y sexy y se desfiló a sus seguidores.

Esto le valió más de tres mil “corazones”, algunos de ellos de sus colegas Catherine Siachoque, Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y más artistas colombianas. En el 2020, la actriz vivió un episodio de terror cuando una de sus prótesis mamarias se le rompió, pero fue en el 2021 cuando logró operarse, ya que por la pandemia por la Covid-19 todo estaba restringido. Ahora quedó mejor que nunca y satisfecha con el nuevo tamaño de sus senos.

¿Hugo Lombardi la contraría para que fuera una de sus modelos de pasarela en Ecomoda?