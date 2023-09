Descubre a las cinco razas de perros más obedientes y fáciles de entrenar, según expertos

Si tienes a una mascota desde cachorrito, de seguro has tenido momentos complicados en su adiestramiento. No todos los perros actúan de la misma forma y no a todos se les hace fácil, en primera instancia acatar órdenes de los amos.

Esto se debe a que la raza de los peluditos influye en la capacidad de comprensión y facilidad para responder a diferentes instrucciones. Si tienes un pastor alemán, de seguro confirmarás lo que dicen los expertos.

Según expertos existen razas de perros específicas que son más fáciles de entrenar. (Pexels. Foto de Simona Kidrič)

Desde simples trucos como: dar la pata, sentarse al recibir un alimento, hasta llegar a ser perros de asistencia, es lo que pueden lograr ciertas razas de perros. Es común ver a labradores y golden retriever ser guías de personas con discapacidad visual, esto por ser tranquilos y sociables.

Top cinco de las razas de perros más obedientes

Según los datos del American Kennel Club (AKC) , 200 razas conocidas son las más obedientes, sin embargó, a través de la página Study Finds, sintetizaron estos resultados con la opinión de varios expertos y revelaron cuáles son las mejores razas de perros para el adiestramiento.

Golden Retriever: “los Golden Retrievers han sido durante mucho tiempo una de las razas de perros más populares de todos los tiempos, y esto se debe en gran parte a su alta inteligencia. Son muy fáciles de entrenar tanto en obediencia básica como en habilidades especiales”, afirmó The Goody Pet.

Esta raza de perro es muy leal, sociable e inteligente. (Pexels. Foto de Helena Lopes)

Labrador Retriever: “fueron criados para ayudar en la caza de patos y aún conservan esas características leales y activas. Disfrutan de estar activos y hacer trucos para sus humanos, ¡como nadar para recuperar juguetes!” , destacó PetLabCo.

, destacó PetLabCo. Border Collie: En una investigación por Top Dog Tips se determinó que: ”las habilidades del Border Collie incluyen resolver problemas y adoptar rápidamente trucos y comandos. Son conocidas por entender un comando después de un promedio de solo 5 repeticiones y obedecerlo con hasta un 95% de precisión”.

Pastor Alemán: “no es de extrañar que el Pastor Alemán sea la elección principal para la policía, el ejército, perros guía y otros requisitos de servicio. Su alta inteligencia, temperamento estable y lealtad absoluta hacen que esta raza sea fácil de entrenar y esté decidida a aprender”, aportó Nylabone.

Si tienes un pastor alemán confirmarás lo inteligentes que son al recibir órdenes. (Pexels. Foto de SummerStock)

Caniche Estándar: Y con la opinión de Pet Insurance Review, mencionó: ”debajo de ese pelaje rizado hay un perro muy atlético. Y hablando de pelo, el pelaje del caniche es hipoalergénico, por lo que las personas con alergias que buscan un perro muy adiestrable han encontrado su pareja perfecta”, exclama Pet Insurance Review.

Sin duda, tener la compañía de una mascota alegrará el día día de la familia. Y cuando decidimos que es el momento de que aprenda ciertos trucos, definitivamente se convierten en los momentos más divertidos que podemos compartir junto a ellos.