¡Mira como “The Rock” sorprendió a sus fanáticos!

Dwayne Johnson mejor conocido en el mundo del entretenimiento como “The Rock”, siempre sabe como sorprender a sus seguidores.

En esta ocasión, él mismo publicó, como lo hizo y también como lo disfrutó. Todo sucedió mientras manejaba su camioneta y se detuvo para sorprenderlos, mientras ellos iban en un autobús.

¡Sorpresa!

“Si los visitantes de Hollywood alguna vez ven una gran camioneta rodando en su autobús de gira - no tengas miedo, es sólo el campeón del pueblo buscando tacos gratis y divirtiéndose”, es lo que colocó en su Instagram.

[ Esto es lo que cena The Rock para mantenerse en forma ]

Los gritos de mujeres, hombres y niños que se transportaban en el bus, junto a su camioneta fue ¡emocionante!.

Dwayne Johnson The Rock

No deja sus entrenamientos

The Rock, tiene 51 años, se ha convertido en una de las grandes estrella de Hollywood, el actor mejor pagado , por supuesto, el intérprete más fuerte y musculoso de la industria del cine, y eso ¡todos lo recalan!, y es que Dwayne Johnson no se detienen y a través de sus redes sociales comparte sus rutinas. Incluso coloca cuál es el ejercicio que realiza junto a las repeticiones que cumple.

Uno de los mejores pagados de Hollywood

Se conoce que “La Roca” tiene un patrimonio de unos 800 millones de dólares, de acuerdo con un informe de The Direct, colocándolo en la cima de la pirámide en la industria estadounidense.

Luego de su sorpresiva aparición en la escena post créditos de Fast and Furious X, se asegura que The Rock tendrá un próximo estreno en la pantalla gigante con la cinta Red One, una comedia de acción navideña de Amazon Studios que se estrenará a finales de este 2023 y en donde compartirá creditos con Chris Evans.