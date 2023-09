Si eres un buen amigo lograrás confirmarlo con este test de personalidad

En este test de personalidad podrás descubrir si tus amistades te consideran un buen amigo. Y para lograr conseguir esas revelaciones, solo necesitarás echar un rápido vistazo a la gráfica que acompaña a esta prueba y responder si solo ves rosas o un barco a toda vela.

Tienes que mirar con atención la gráfica y tras un máximo de 5 segundos responder la interrogante: ¿rosas o barco? Es muy importante que seas sincero al momento de dar una respuesta, pues de lo contrario todos los resultados que consigas no serán los adecuados. Una vez que tengas en mente la respuesta, busca su significado líneas abajo.

Aunque presentes dudas de lo que llegaste a visualizar, no te preocupes. Tienes que ser sincero y decirnos qué captaste de inmediato o tras ver por pocos segundos la gráfica. Una vez que tengas en mente tu respuesta, lo siguiente es que conozcas el significado de la misma.

Imagen del test visual

Resultados del test de personalidad

Si lo primero que viste fue un barco a toda vela

Los barcos son un símbolo muy fuerte de viaje, cambio y crecimiento. Esto en general es muy positivo pero quizás en el test del buen amigo sea un síntoma de algo mucho más profundo y complicado.

Probablemente eres un buen amigo la mayor parte del tiempo. A menudo te encuentras demasiado centrado en ti mismo para entender que otros están sufriendo o pueden necesitar tu ayuda o una mano amiga. Eres una persona concreta y enfocada, con objetivos claros y necesidades bien explicadas, no te importa pedir algo si lo necesitas.

Si lo primero que viste fue una rosa

Sabemos muy bien que las rosas son un símbolo de pasión y, por lo tanto, te hacen pensar inmediatamente en el amor romántico. Viste una rosa gigante en la foto y realmente no pudiste evitarlo. De hecho, fue difícil para ti ver el barco debajo, no, no te preocupes, no estás enamorado de tus amigos, al menos no en ese sentido.

La prueba del buen amigo nos dice, bueno, que eres un muy buen amigo. Eres una persona que se preocupa por los demás, pero no es una forma de decir que realmente estás involucrado en la vida de tus amigos y tienes un respeto especial por ellos.