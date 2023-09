Carolina Herrera revela el look que ninguna mujer de 40 años debe tener para no verse “ridícula”

Las mujeres gastan miles y miles de dólares en salones de belleza para evitar las canas o en procedimientos estéticos para ganarle la pelea a las arrugas y a la edad. En los últimos años los cabellos grises o color ceniza son cada vez más populares y se llevan con orgullo tanto por hombres como por mujeres, en definitiva, hay una apertura general a la idea de que hay que llevar los años con consciencia.

La diseñadora Carolina Herrera es de esas celebridades que su palabra sobre estilo y moda es amén para la mayoría de las mujeres y es de las que piensa que “nada envejece más a una mujer que pretender que todavía es joven”.

Considera que las mujeres de 40 años o más deben cambiar su imagen para “envejecer con gracia”, cambiar sus hábitos de vestimenta e imagen para estar en paz con su cuerpo en el correr de los años.

La octogenaria estableció “reglas” bastante claras y que han generado polémica. “Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de aparentar una edad que no tiene, o se verá ridícula. Veo a muchas mujeres en la calle y por detrás se ven muy bien con su pelo largo y faldas cortas. Pero cuando se dan vuelta, ahhhh, ¡son ancianas!”.

Secretos y algo más

En una entrevista para el Daily Mail, Herrera comentó que cultivar el estilo personal es crucial después de cierta edad, sobre todo con la irrupción de las “modas” populares y la estandarización de la vestimenta en las mujeres actuales.

“[Las modas populares] te hacen ver como si estuvieses usando un uniforme. Alguna prenda sale al mercado y, de repente, todas se ven iguales (…) en la moda debes tener individualidad y verte diferente a la gente. Yo nunca me he querido ver como las demás, siempre me he querido ver como yo misma”.

Habló de los secretos para verse tan joven a su edad. Además del estilo personal, señaló que es clave tener un espejo a cuerpo completo y también una clásica blusa blanca, prenda multiuso y versátil.

Otra de las reglas es que las mujeres mayores no deberían llevar minifaldas, bikinis ni jeans, ya que “no están en edad” para ello.