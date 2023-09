Ovejas se comieron una plantación de 100 kilogramos de cannabis

arrasaron gran parte de los cultivos en Grecia, lo que ha derivado en la insólita situación de que un rebaño de ovejas en busca de alimento devoraron una plantación de cannabis.

Según informa TheNewspaper.gr, el singular episodio ocurrió en la periferia de la ciudad de Almyros Volos, Tesalia, cuando un pastor sacó a sus ovejas a pastar poco después del desastre natural.

Con las praderas arrasadas por las intentas lluvias, el rebaño se metió en un invernadero donde se cultivaba cannabis con fines medicinales.

El periódico griego afirmó que las ovejas devoraron más de 100 kilogramos de la planta opiácea y recogió el lamento del desolado propietario de la plantación de cannabis.

“No sé si es para reír o llorar. Con la ola de calor perdimos gran parte de la producción. Después llegaron las inundaciones y perdemos el resto. Y al final un rebaño de ovejas ha entrado, no se cómo, en el invernadero, y se comió lo que quedaba. Sinceramente, no sé qué decir”, aseguró al medio citado.

Ovejas se comieron 100 kilos de cannabis medicinal. Imagen referencial

¿Cual era el cannabis medicinal?

El uso más común es para las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia para el cáncer. Hacer que una persona sienta ganas de comer. Esto ayuda a personas que no comen suficiente y pierden peso debido a otras enfermedades, como el VIH/SIDA y el cáncer.

Entre las patologías que pueden ser tratadas con la marihuana están: el glaucoma, artritis reumatoide, VIH, Alzheimer, asma, cáncer, dolores crónicos de difícil control, enfermedad de Crohn, epilepsia, esclerosis múltiple, insomnio y Parkinson.