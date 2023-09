Influencer famosa por perder 45 kilos en dos años falleció a los 49: ¿qué le sucedió?

La influencer brasileña Adriana Thyssen, quien se convirtió en una celebridad en redes al comenzar a compartir su proceso para perder peso, falleció el pasado domingo 17 de septiembre a los 49 años.

Thyssen, mejor conocida como Drika en plataformas sociales, fue hallada sin signos vitales en su apartamento en Uberlândia, Minas Gerais, en horas de la mañana, según reportaron medios locales.

Los familiares de la también empresaria confirmaron la noticia con una publicación en su perfil en Instagram -donde acumula 639 mil seguidores- y la cuenta de su marca de ropa plus size.

Te puede interesar: Modelo de 33 perdió una pierna tras contraer bacteria en playa: cuidados que debes tener para que no te pase

“Con profunda tristeza y pesar, nosotros, el equipo y la familia Drika Blog y Drika Store anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Drika”, expresaron en una imagen en blanco y negro.

“En este momento de dolor, pedimos la oración y la compasión de todos”, agregaron. Ambos posts se mantienen con los comentarios bloqueados por lo que sus fans no habrían podido dar su pésame.

Aunque especulaciones sobre su fallecimiento no han tardado en circular en redes, las causas de la muerte de Drika no fueron reveladas. Por lo tanto, se desconoce qué fue lo que terminó arrebatándole la vida.

¿Quién era la influencer Adriana Thyssen?

Drika decidió cambiar su estilo de vida y comenzó a compartir su experiencia de superación hace una década. De acuerdo a Marca, en ese entonces, Adriana pesaba más de 140 kilos y tenía 39 años.

Gracias a una dieta balanceada y entrenamiento, la influencer logró perder 35 kilos en ocho meses. Aproximadamente en dos años, ya había perdido 45 kilos y se había convertido en una inspiración.

Mientras se apegaba con disciplina a un régimen saludable para llegar a su peso ideal, Thyssen comenzó a compartir contenido sobre el cuidado de la salud y estilo de vida fitness.

Su popularidad en Instagram la llevó a aparecer en programas en donde se abrió sobre los problemas que enfrentaba, como depresión, sobrepeso y “dependencia de medicamentos”, de acuerdo a G1.

“Creé un caso de dependencia a estas drogas, depresión y alcoholismo. Después de 15 años de uso, ya pesaba casi 100 kg y ya no perdía peso y estaba cavando un pozo cada vez más profundo en mi vida”, confesó en una entrevista, según el medio.

En mayo, publicó una fotografía comparativa entre su imagen hace diez años y su apariencia entonces para recordar el trayecto recorrido para superar la obesidad y recobrar su salud.

“En 2013, estaba desempleada, recién casada (ahora divorciada) y decidí bajar de peso. Desempleada, encontré en el zapatero mis únicos tenis (cuyo dedo meñique sobresalía). Todavía las tengo como un trofeo...”, rememoró.

“Solo tenía 100 seguidores y les pedí que me apoyaran. Evité los dulces y las frituras y las pastas; tomaba mi cerveza los fines de semana y en 8 meses perdí 35 kg. Luego, me hice una abdominoplastia, senos y lipo... Me veía hermosa”, agregó.

“Con el paso del tiempo y los problemas, relajé mi dieta y llegué a pesar 95 kg. El secreto estaba en no eliminar todos los alimentos, comer un poco de todo, hacer ejercicio, que yo también había abandonado”, aseguró.

“Hoy, 11 años después, tengo 75 y la meta es 69 kg para diciembre…”, añadió. “Gracias a todos los que están aquí apoyándome y siempre enseñándome cosas que no sé. Estoy feliz con mi cuerpo, pero a los 69 me sentiré mejor. Nunca te rindas y no uses las finanzas como excusa...”.

El velorio y entierro de Adriana Thyssen se llevaron a cabo de forma estrictamente privada en Araguarí el lunes 18 de septiembre.