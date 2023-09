¿Todo bien en casa? Aquí el momento en que Mayra Jaime despreció en vivo a su pareja David Naula

Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras, un dicho que adquiere todo el sentido del mundo, con tan solo ver el momento exacto, en que David Naula, pareja de Mayra Jaime, intenta acercarse a ella para saludarla en medio de la transmisión de ´Agárrate´ y esta lo deja con el saludo en la boca.

La pareja que ha estado por varias semanas en tela de juicio de todos los medios, los cuales aseguran que estarían pasando por una crisis matrimonial, e inclusive estarían al borde de una posible separación, quedó nuevamente en evidencia, luego de que David Naula visitará a Mayra Jaime durante el espacio de Telepremier, y esta le despreciara el saludo de forma más que notoria.

Las imágenes del momento se han hecho casi virales, la presentadora cambia la cara al verlo entrar al estudio y se corre de asiento, evitando el contacto de su saludo, un gesto que no refleja de la mejor forma “la estabilidad” de su relación, pues hace tan solo unas semanas Mayra Jaime fue abordada por ´Los Hackers de la farándula´ y solo se limitó a decir, que ella sabía lo que valía y que ambos manejaban una cuenta en común, por lo que no se le escapaba nada, por otro lado, no admitió ningún tipo de distanciamiento.

Pistas de posible separación

Primero fue una polémica publicación donde escribió sobre varias fotografías de David Naula, que él era casado, con hijos, y que quien manejaba las cuentas y el dinero, era ella, esto causó reacción inmediata en los medios, quienes la abordaron para preguntar si esta era una manera de marcar territorio.

Otro dato que salta a la vista, es la eliminación de todas las fotografías juntos, pues la presentadora hizo limpieza en su Instagram, erradicando cualquier post donde aparecía con su pareja.