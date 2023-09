Shakira no le teme a la Inteligencia Artificial: “Le resultará difícil imitarme”

Shakira ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente que utiliza su música para sanar todo lo que ha vivido en el último año, tras su ruptura con Gerard Piqué, a principios de 2022. Sin embargo, también mantiene su humor y bromas que la ayudan a sonreír en medio de tanta controversia que ha vivido.

Este 21 de septiembre de 2023, la revista Billboard publicó una entrevista que le hicieron a la barranquillera por ser la porta del mes y, además de hablar sobre su música, nuevos proyectos. Sus más recientes éxitos, que han sido todos los publicados en relación con su separación, también dejó espacio para mostrar su lado humorístico y la opinión que tiene sobre la Inteligencia Artificial.

[ Shakira asegura en entrevista con la revista Billboard que sigue “rodeada de ratas” ]

Ya al finalizar la entrevista, le preguntaron cuál era su opinión sobre la IA, a lo que respondió que no le tiene miedo, e incluso ha escuchado las versiones que han creado de ella y la voz de imitación que produce la nueva tecnología.

“Me mostraron cómo sueno con la IA. Pero no creo que hayan acertado todavía. Allí no me escucho. La letra E, por ejemplo, suena como mi voz, pero no como las otras cuatro vocales. Creo que a la IA le resultará difícil imitarme”, fue lo que dijo la intérprete de ‘TQG’.

Además, añadió que su preocupación en este momento son sus hijos y las necesidades que ellos puedan tener, “ahora tengo cosas más importantes que hacer. Mi mayor preocupación es cómo Milán puede practicar fútbol americano, fútbol y béisbol en la misma semana”.

En esa misma entrevista, se reveló que Shakira espera iniciar una gira mundial en 2024, la que ella misma considera será la mejor de su vida “porque tengo un gran repertorio de canciones”. No dijo fechas o si ya tiene una lista de países o conciertos que dará, pero si confesó que desea que las entradas sean accesibles para todos sus fanáticos.