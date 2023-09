MasterChef Celebrity Ecuador: La reacción de Luciana Guschmer cuando le dijeron que debería “estar en un concurso de estúpidas”

A la influencer y modelo, Luciana Guschmer, que participa en la primera edición de MasterChef Celebrity Ecuador, no le importa lo que sus detractores digan de ella. Varias veces les ha respondido y ahora reaccionó en vivo a un comentario en el que la llamaron “estúpida”.

Durante la transmisión en vivo del podcast ‘Sorbito de opinión’, el que hace con Álex Vizuete y Viviana Salame, Lu mencionó que le encantaba leer comentarios, y más cuando hacían una referencia con los minutos específicos anclados.

Fue justamente al finalizar el live y señalaba que le encanta que los usuarios hagan ello para ella poder entender a lo que se refieren.

“M encanta cuando ponen: ‘Lu deberías entrar a un concurso de estúpidos, de ley ganas”.

Entre risas agradeció por los comentarios, los cuales calificó de “lindos”.

La joven se ha tomado las críticas con mucho humor y tranquilidad. Pues reporteros de farándula han dicho cosas negativas de ella y que está “palanqueada” por su padre, el presentador Andrés Guschmer.

Reporteros de farándula, quienes en algunos casos como los del programa,´Agárrate´, aseguran que pesa más el apellido que la fama.

“Me da la impresión que ella está ahí por Andrés Guschmer (su padre), ojo la chica me parece guapa, talentosa, con carisma, pero siento que pesa mucho el apellido Guschmer para que ella esté ahí”, fueron las palabras de Mauricio Altamirano, conocido como ‘El cuy de la farándula’, palabras a la que la influencer reaccionó a modo de broma.

“El que puede, puede y el que no, critica”, aseguró Luciana, que en ese momento estaba en plenas grabaciones del reality junto con Anthonny Swag.

Al respecto, la modelo publicó un TikTok reaccionado con humor a otros comentarios. En el audio que colocó se escucha decir, “para mí en este reality que se está preparando, no hay celebridades como tales, en MasterChef Celebrity está la hija el señor Andrés Guschmer, no me parece una celebridad, es una tiktoker y pare de contar”. Entonces hace como si estuviese llorando. En el video también se ve a Gigi Mieles y Anthony Swag.