Lili Melgar, ex niñera y protagonista de nueva canción de Shakira se pronuncia, tras su salida en ´El jefe´

Como era de esperarse y como pasa con todas las canciones de Shakira, ´El jefe´ ya se convirtió en escenario de polémica, o mejor dicho, la protagonista que la cantante eligió para su canción, ha acaparado todas las miradas, Lili Melgar, ex niñera de sus hijos Sasha y Milan.

La mujer de origen boliviano que aparece por escasos segundos en la filmación de la nueva melodía de Shakira, ya se pronunció, tras la ola de menciones que han surgido en su nombre, debido al contexto y el fondo que la hizo formar parte de la grabación. La melodía de sonidos norteños y palabras de alto calibre, hace foco a la explotación laboral, las desigualdades y la migración de latinoamericanos, temas que la barranquillera nuevamente utilizó como armamento para enviar indirectas.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, es parte de la dedicatoria de la colombiana.

Aunque las palabras de la ex niñera fueron escuetas, los internautas no dejaron pasar por alto su aparición, sumado a esto, también salieron a flote más detalles, más allá del despido sin indemnización del que fue víctima la trabajadora, luego de la ruptura de la cantante y el ex futbolista, pues de acuerdo con Europa Press; “Fue ella quien sospechaba que Piqué le estaba siendo infiel a la artista y quien se lo comunicó”.

“Gracias, por respeto no puedo hablar”, sentenció en su cuenta de TikTok.

La hija de Lili Melgar habría confirmado que la niñera está de vuelta con Shakira. “A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Te amo, mamá”, confirmó Dariana Melgar, su hija, al tiempo que reveló que la mujer ahora está en Miami junto a la colombiana.

Pero no todo fue malo para Lili Melgar, pues según la información que se filtró, la misma recibiría 1 millón de dólares, así como un porcentaje de las regalías del video como pago a todos los daños que le ocasionaría su exjefe Piqué.