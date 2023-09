“Estaba inconsolable”: Shakira confesó que Gerard Piqué sí le dio un anillo de diamantes pero no de compromiso

Shakira seguirá criticando a Piqué y esté no se queda callado: esto fue lo que hizo Fotos: @shakira @3gerardpique

En medio del nuevo ‘bombazo’ de Shakira contra su exsuegro, Gerard Piqué y dedicado a la que era la niñera de sus hijos, Lili Melgar, la colombiana ofreció una entrevista con la revista ‘Bilboard’ en la que hizo par de confesiones.De hecho, ella es la portada del semanal.

[ Shakira asegura en entrevista con la revista Billboard que sigue “rodeada de ratas” ]

En la conversación, tan clara, sincera y transparente, Shak desnuda su alma y confiesa que este proceso de separación con el exfutbolista le ha servido para darse cuenta lo fuete que es. Pues anteriormente, ella era muy débil y se derrumbaba por cosas tan sencillas como que se le parta un diente.

Pero la perspectiva de las situaciones fue llegando con la madurez. Aprendió a valorar los momentos buenos, y los no tan buenos. Más aún, a no magnificarlos ni hacer el drama por todo. “Antes cuando no tenía verdaderos problemas era una verdadera ‘drama queen’”.

El anillo, no de compromiso

Recordó también que Gerard le compró un anillo de brillantes. Solo porque se le partió un diente en ‘The Voice’.

“Estaba llorando tanto. Estaba inconsolable. También estaba embarazada y altamente hormonal”.

Ahora, considera que si se parte el diente, no pasa de ser un pequeño inconveniente que se resuelve con una visita al dentista. “No creo que lloraría por dos días, como la hacía cuando era feliz”, reveló a la revista.

Gerard Piqué fue el compañero de Shakira por más de una década y el padre de sus dos hijos: Milán, de 10 años, y Sasha, de 8.

La separación en medio de rumores de infidelidad de parte de Piqué también ha sido más turbia para ella ya que la prensa española no ha dejado de perseguirla.

Ello le sirvió para inmortalizar esa situación en “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ con el DJ argentino Bizarrap. La canción, repleta de detalles personales, también incluye el verso que se convertiría en un nuevo mantra feminista global porque “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

Hace más de un año que Sahkira volvió con todo a la industria, después de estar alejada por temas familiares. Apenas se separó de Piqué plasmó su sentir en canciones a modo de catarsis, que ahora son todas un hit.