¡Aún hay tiempo! El motivo por el que puedes regalar flores amarillas hasta el 23 de septiembre

Si se te olvidó lucirte con las respectivas flores amarillas el 21 de septiembre, te tengo una buena noticia ¡todavía hay tiempo! Hasta el 23 de septiembre tienes chance de sorprender a tus seres queridos con el lindo gesto que se originó en Floricienta.

La tradición nació en 2004 con el éxito de la novela protagonizada por Florencia Bertotti y la canción ‘Flores Amarillas’, donde quedó plasmada la historia de un joven que espera ansioso a la llegada de su amada con un ramo con las coloridas flores.

La misma protagonista de Floricienta dio sus razones para sumarse a la linda tradición que cada año toma más fuerza: “Son las flores más lindas que tienen un mensaje de alegría, optimismo, luz y energía”.

Aún hay tiempo

Las flores amarillas se regalan justo en la llegada de la primavera, pero justamente este 2023 va a entrar después. En vez el 21 de septiembre como de costumbre, este año llegará el 23 de septiembre, pues será ese día en el que se dé el equinoccio de primavera en el hemisferio sur.

Así que por aspectos astronómicos tendrás tiempo hasta este sábado de regalar las flores especiales flores, pues será oficialmente el día en el que se despida el invierno y se instale la primavera en el país.

Algunos usuarios de las redes se burlaron de quienes se sumaron a la tradición sin enterarse del cambio que se dio este año: “Lo que no entiendo es porque regalaron flores amarillas ayer si en Perú la primavera empieza mañana jajaja”, “Todavía no es primavera, investiguen antes de subir fotos con las flores”, “Se dejan llevar por las redes, todavía no ha llegado la primera”, fueron algunas de las reacciones.