¿Qué opina Emma Guerrero de convivir con Carolina Jaume y Mare Cevallos en el nuevo reality ‘Desafío a la Fama’?

Emma Guerrero es una de las participantes confirmadas para ‘Desafío a la Fama’. El nuevo reality de Ecuavisa que incluirá celebridades y creadores de contenido poco conocidos en una misma casa por tres meses.

La joven modelo y actriz fue entrevista por Henry Bustamante sobre este nuevo proyecto en su vida y, le preguntó sobre como se prepara para convivir con Carolina Jaume y Mare Cevallos en un mismo lugar. Emma respondió que anteriormente ha tratado con ambas personalidades de la farándula e incluso ha limado asperezas, pero todo puede suceder dentro de la casa.

“Conocemos mucho a Carolina Jaume, conocemos el temperamento de Mare. Pero gracias a Dios con ellas dos he tratado, conversado y limado asperezas. Pero es una decisión que yo tomé de estar en este desafío así que todo lo que pase será bajo mi responsabilidad”, expresó Emma.

Sobre como enfrentará la separación con su esposo durante los meses que dure el reality, dijo que la confianza es la base de todo. “Hay que estar muy seguros y tener bases muy fuertes en un matrimonio. La base de mi matrimonio es la confianza. considero que eso logró eso con Fernando, mucho amor y comunicación”, afirmó.

[ ¿En qué consiste el reality de Ecuavisa, ‘Desafío a la fama’, donde famosos se encerrarán por tres meses? ]

Además, añadió que hasta ahora no solo ha recibido el apoyo de su esposo para este proyecto, también su hija y su madre le han dado impulso “Mi madre me ha dicho que vaya a mostrar quien soy. Ella dice que soy una linda persona y todos me van a amar”.

Para finalizar, aseguró que “va con toda” y espera convertirse en la ganadora del reality. Ecuavisa planea estrenar este nuevo show el próximo 25 de septiembre, a las 9 de la noche. Además de Carolina Jaume y Mare Cevallos, Don Day también será uno de los participantes. Los jóvenes creadores de contenido aún no se han revelado.