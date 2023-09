¡Aracely Arámbula estalló contra Luis Miguel!

En una reciente entrevista, “La Chule” Arámbula habló como nunca antes lo había hecho, sobre la ausencia del padre de sus hijos Luis Miguel, en la vida de, Miguel y Daniel. La entrevista que se ha replicado a nivel internacional ha sido aplaudida por sus seguidores, por la contundencia de sus palabras.

Aracely Arámbula abrió la boca

La mexicana como nunca, habló directo con lo relacionado a la total ausencia del cantante en la vida de sus hijos y, a quienes presuntamente el famoso no ve desde hace años, de acuerdo a lo declarado por Arámbula.

Arámbula, al ser abordad por los medios de su país dio a conocer varios detalles de la relación con el padre de sus hijos.

Aracely Arámbula La actriz volvió a enfrentar a Luis Miguel (Ethan Miller/Instagram, Getty)

“¿La situación legal cómo va?”, le preguntó una reportera a la reconocida actriz y ella ni corta ni perezosa le contestó:

“Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso”, dejó claro Arámbula. “Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, dijo.

Luis Miguel y Paloma Cuevas Getty Images: Kevin Winter / Instagram: @palomacuevasofficial (Getty Images: Kevin Winter / Instagram: @palomacuevasofficial)

Nuevo Romance

Arámbula también contó cómo sus dos hijos adolescentes tomaron la noticias de que Luis Miguel, su padre, convive con las hijas de Paloma Cuevas, su nueva novia, y a quienes incluso pasó a recoger al colegio en meses pasados. Lo que también desató el enojo de la actriz mexicana.

