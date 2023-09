Anthony Swag revela que es lo más difícil de ser participante en Masterchef Celebrity Ecuador

Poco a poco se empiezan a conocer más detalles sobre las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador. En esta quinta temporada que presenta Teleamazonas del reality, existe más conocimiento en redes sociales, debido a que los participantes son reconocidos actores, actrices, cantantes, comediantes, influencers, creadores de contenido y músicos de Ecuador.

Anthony Swag es uno de los creadores de contenido que conforma el grupo de 11 hombres dentro del programa de cocina y, recientemente, tras el inicio de las grabaciones en Colombia, publicó que es lo más difícil de estar en el reality.

“He estado lejos de mi familia, mi esposa y mi hija por 5 días, estoy en una lucha conmigo mismo, estoy extrañando tanto. Mi preciosa Amira, cuando siento que no puedo más, miro a tus ojos y me doy cuenta de que por ti soy capaz de luchar contra todo y contra todos. Te amo”, escribió el influencer en sus redes sociales junto a una captura de pantalla, mientras estaba en videollamada.

Así, Anthony revela que estar lejos de la familia puede ser uno de los factores que afecte a los participantes dentro de la competencia. La mayoría de las celebridades dejó Ecuador el pasado 14 de septiembre para asentarse en Bogotá mientras duren las grabaciones.

Anthony Swag dejó a su esposa e hija de 4 meses de nacida en Ecuador, por ser participante en MasterChef Celebrity

Lo más probable es que todo el rodaje dure alrededor de un mes o un poco más, depende de los capítulos y formato que vaya a tener esta temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. Aunque hasta ahora, todo indica que será con el mismo estilo de ediciones anteriores.

Teleamazonas aún no publica una fecha de estrena, pero se estima sea en noviembre, como siempre ha sido. Los seguidores y usuarios en las redes sociales se mantienen con intriga al conocer quien de los 23 participantes se llevará el trofeo del mejor cocinero aficionado de Ecuador.