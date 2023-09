¡14 meses de humillación! Ex de Katy Perry acusado de abuso: su oscuro pasado con ella

El comediante se encuentra nuevamente en el centro polémico, luego de que, hace poco más de 10 años, tuviera un sonado divorcio con Katy Perry. Esta vez, Russell Brand está siendo acusado de abuso sexual y maltrato emocional, por cuatro mujeres, entre ellas, una joven de tan solo 16 años cuando él tenía 31.

Russell Brand quien formara parte de películas como ‘Muerte en el Nilo’, ‘La Era del Rock’ y el ícono infantil ‘Mi Villano Favorito’, fue expuesto por medios como ‘The Times’, ‘The Sunday Times’ y el equipo de ‘Dispatches’, quienes revelaron que estas mujeres habían sido agredidas por el actor de 48 años, entre un periodo de tiempo de 2006 y 2013, exactamente cuando su popularidad iba en ascenso en Reino Unido.

Las acusaciones a Russell Brand

Cada una de las mujeres víctimas, ofreció una versión sobre lo que vivieron junto al exesposo de Katy Perry, alegando abusos que van desde violación, agresiones sexuales y maltrato emocional, una de ellas calificando su relación de tan solo tres meses con Brand como: “Controladora, abusiva y depredadora”.

La víctima, quien en ese entonces tuviera 16 años, reveló que el actor había abusado de ella, quitándose el preservativo e introduciendo su pene al fondo de su garganta, ahogándola, comentando que tuvo que dar un puñetazo en el estómago de Brand para que se quitara.

Tras darse a conocer la serie de acusaciones de las que había sido señalado, Russell Brand compartió un video donde se defendía comentando: “Algunas acusaciones son muy graves que rechazo absolutamente”. Y recalcó: “Las relaciones que tuve fueron absolutamente siempre consensuadas”. A su vez, sospechó de “Ataques mediáticos coordinados” con “otra agenda en juego”.

Los tormentos de Katy Perry con Russell Brand

No es un secreto que Russell Brand y Katy Perry vivieron un tormentoso matrimonio, cuyo divorcio fue uno de los más polémicos por el daño que provocó en la cantante durante uno de sus tours. La pareja se casó el 13 de octubre de 2010 y anunciaron su divorcio en 2012, durando solo 14 meses.

Burlas a sus creencias religiosas

Katy Perry nació bajo el seno de una familia creyente a la religión, de padres evangelistas. Esto en un principio resultó ser un problema para Russell Bran, quien se habría burlado en más de una ocasión durante su matrimonio.

Controlador e hiriente

En una entrevista para Vogue en 2013, Katy Perry habló sobre su fallido matrimonio con Russell Brand, dejando entrever parte de las dificultades que vivió con el actor, comentando:

“Al principio, cuando lo conocí, quería un igual, y creo que muchas veces los hombres fuertes quieren un igual, pero luego lo obtienen y dicen: No puedo soportar la igualdad. No le gustaba la atmósfera en la que yo era el jefe en la gira. Así que eso fue realmente doloroso y muy controlador, lo cual fue perturbador. Sentí mucha responsabilidad por el final, pero luego descubrí la verdad real, que no necesariamente puedo revelar porque la mantengo bajo llave en mi caja fuerte para los días lluviosos. Me solté y pensé: Esto no es por mi culpa; esto está más allá de mí. Así que he superado eso”.

A esto se suma una entrevista durante un evento con Vanity Fair, donde quiso robar protagonismo a la cantante, eclipsando su momento y alegando que él era el ‘sol’.

Russell Brand is a horrible person. The way he treated Katy Perry and now the rape accusations. pic.twitter.com/TZ00JBCORG — sam (@hihkaty) September 17, 2023

Un divorcio por ‘mensaje de texto’

En el documental de su gira ‘Katy Perry: Part of Me’, la cantante mostró uno de los momentos más difíciles que vivió junto a sus seguidores, uno de ellos, convertirlos en testigos del momento exacto en el que Russell Brand le pide el divorcio a través de un mensaje de texto.

Este quizá es uno de los videos más famosos de la cantante, pues se ve el detrás de cámaras del concierto, donde ella está acostada sobre una camilla, verdaderamente rota, no dejaba de llorar y tomaba una cadena que le había regalado Russell, mientras era cuestionada sobre, si daría o no el show, quien, ante la adversidad que estaba viviendo, salió y se posó sobre el escenario.

“Estaba un poco convulsa y todavía ahora me cuesta encontrar el equilibrio. Tenía que separar mi vida personal de la profesional. Como artista, sé lo que conlleva mi trabajo y sé todo lo que le debo a mi público, que siempre ha estado ahí por mí”, explicó la cantante.

The full moment right after Russell Brand asks Katy Perry for a divorce via text.



Horrendous. pic.twitter.com/h4ta6GwiKA — Priyant 👨🏾‍🚀 (@Priyant1987) September 17, 2023

Russell Brand califica su vida con Katy Perry como ‘vacía y superficial’

En el 2015, durante su documental ‘Brand: The Second Coming’, aseguró que su matrimonio era vacío y artificial, comentando que el estilo de vida de la cantante era algo que detestaba, llamándola ‘plástica’. Además, hacía chistes sobre ella, cuando sin saberlo, Katy Perry se encontraba entre el público para ‘sorprenderlo’.

Una vez, durante un monólogo, confesó que piensa en otras personas mientras tenía relaciones sexuales con la cantante de ‘I Kissed a Girl’, comentando: “Cuando me divorcié, consideré volverme monje. Cuando eres monje, no puedes tener sexo con nadie. Cuando estás casado, puedes tener sexo con una persona. No es tan diferente... Yo tenía sexo pensando ‘piensa en alguien, piensa en otra persona’”.