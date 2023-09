Clara Chía presume lo bien que se la lleva con su suegra

Muchos años de relación entre Shakira y Piqué, pero desde su separación han salido a relucir muchos comentarios sobre la poca convivencia que tenía la cantante colombiana con su suegra, ahora no es el caso de Clara Chía porque al parecer Montserrat Bernabeu y la catalana son muy buenas amigas.

En este momento se encuentran disfrutando un paseo y según todo marcha color de rosa.

Clara Chía y su suegra Mantienen buena relación, mejor que con Shakira.

Nuevamente Montserrat y Clara acaparan la atención con su relación y es que en las recientes vacaciones de la pareja en Croacia, también llevaron a los papás del exfutbolista, y en las fotografías que han circulado, aparece la mamá del futbolista acompañando a los novios, y muy feliz por lo que claramente se reveló que ella sí es la consentida de su suegra, y hasta conviven como una más de la familia.

En el recorrido en el yate se ve como disfrutan del mar y las atracciones que comparten en familia. El costo diario de la embarcación está valorado en 7 mil euros aproximadamente.

Los internautas reaccionaron en redes sociales.

“Jaja da risa como dicen. Ha sido un año muy difícil para Piqué y Clara.. jajaja como no van a querer a Clara Chía si es una bobalitra que ni fu ni fa.. Como esa familia es narcisista pues que iban a querer a Shakira si tiene más fama que el gatito de Piqué”.

“Gerard debe declarar que Clara no tiene la culpa que su relación con Shakira haya terminado, que diga como tantas parejas que se separan que no era culpa de nadie que se acabó el amor y ya”.

“Por algo a ella si la quieren y a la ex no, digo todo es siempre por alguna razón, quizá la ex no es tan buena y Piqué no es tan malo”, son algunos de los mensajes de los usuarios de internet.