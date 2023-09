“La peor invitada”: Actores de ‘Yo soy Betty, la fea” revelaron que Cecilia Bolocco dio problemas cuando grabaron con ella

Una de las invitadas especiales de la icónica teleserie Yo soy Betty, la fea, fue la ex Miss Universo Cecilia Bolocco.

La ex miss Universo apareció en dos ocasiones en la ficción, sin embargo, la experiencia no fue la mejor, al menos para los actores que estuvieron junto a ella.

Natalia Ramírez y Julio César Herrera, quienes interpretaron a Marcela y Freddy, revelaron durante una entrevista algunos problemas que hubo tras bambalinas con Cecilia.

“La señora (Bolocco) estaba en el camerino, en el baño cambiándose, y se le cayó un brillante (aro). Se le cayó al inodoro”, dijo Ramírez.

“Fue un mierdero, literal”, afirmó Herrera y su compañera agregó que “tocó traer al plomero, desarmar todo, pero finalmente se perdió el diamante”.

Después, contó que “la señora lloró, madreó (sic)”, sin ningún resultado, ya que la joya nunca pudo ser recuperada.

Pero no se terminó ahí, pues Julio César explicó que también “hubo que hacerle un especial de 40 minutos donde ella era Betty la fea. Entonces el director de la novela, Mario Rivero me dijo ‘Julio, dirija usted, yo me voy’ y se fue”.

“Ella (Cecilia Bolocco) quería contar la historia de que ella era el patito feo y terminó siendo Miss Universo”, contó al final Natalia.

