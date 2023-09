Clara Chía es destrozada en redes tras polémica foto: la acusan de no saber comer

Clara Chía y Gerard Piqué disfrutaron hace unos días atrás unas vacaciones familiares en Croacia, en donde disfrutaron de las playas del país europeo y desde donde fueron captadas las imágenes de la joven de 24 años en bikini, las cuales se viralizaron en redes y llamaron la atención de la prensa internacional.

Durante esos días de descanso, llamó la atención además la cercanía de la novia del exfutbolista con Monserrat Bernabéu, la madre de Piqué y quien no tenía una buena relación con Shakira.

Sin embargo, luego de los elogios que recibió Clara Chía en redes por su escultural figura en bikini, ahora es otra la fotografía que está generando revuelo.

La foto de Clara Chía por la que recibió críticas en redes

En una imagen se observa a la joven de 24 años comiendo a bordo del exclusivo yate en donde disfrutaron de las vacaciones.

Dicha foto generó diversas reacciones en redes por dos aspectos: la forma en que la novia de Piqué sostenía el cubierto y por tener los codos sobre la mesa.

Cuando no se siquiera comer, pero hago creer a todos que soy de clase alta 🤣🤣🤣🤣 por qué será que siempre me ven con Piqué, su familia o amigos pero nunca con mi familia? Será que, muy clase alta no seremos? pic.twitter.com/OcnKOT9RAW — Clarachiafans (@clarachiafans) September 10, 2023

“Cuando no se siquiera comer, pero hago creer a todos que soy de clase alta”, “Yo no soy de clase alta, pero sé que no se ponen los codos sobre la mesa”, “le pagan cirugías pero no clases de etiqueta” y “cómo coge la cuchara”, fueron parte de las reacciones.