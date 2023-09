“De quinta”, periodista español atacó a Shakira y hasta la trató de mala madre por su presentación de los VMAS

La barranquillera estuvo presente en los VMAS y fue galardonada con el Michael Jackson Video Vanguard, un premio que le da merito a su carrera musical y reconoce a su influencia en los videos musicales y la cultura pop.

Shakira sorprendió con su presentación en la que recopiló varios de sus éxitos musicales, desde Suerte hasta su sesión con Bizarrap que ha sido todo un éxito para ella tras la polémica de su separación de Piqué.

Aunque a la colombiana recibió muchos halagos de algunos que aplaudieron su presentación, en medios españoles fue muy criticada por cantar la canción que le dedicó a Piqué tras su divorcio e incluso dijeron que la barranquillera hace escándalo para “intentar vender cuatro discos”.

¿Cuál periodista español sigue defendiendo a Piqué y no baja a Shakira de mala madre?

En la sección del programa, estaban hablando de la presentación de Shakira en los premios MTV y uno de los panelistas del programa, Alessandro Lequio, actor que reside en España y que es reconocido por expresar opiniones polémicas, comentó sobre la presentación de Shakira cantando la sesión de Bizarrap dedicada a Piqué y dijo: “A veces se comporta como una cupletista de quinta, que busca el escándalo para intentar vender cuatro discos”.

Con cupletista hace referencia al cuplé, un género español en donde los artistas cantan canciones subidas de tono y consideradas vulgares para la época, por lo que el presentador estaría catalogando a Shakira de vulgar.

Lequio con su dosis de estupidez sobre Shakira 🤮 pic.twitter.com/jbh3kZiBW5 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 13, 2023

Además de mencionar la carrera del artista, recalcó el comentario más mencionado desde el divorcio y criticó a Shakira por no pensar en sus hijos, Milán y Sasha, y comentó seguir cantando esta canción en presentaciones internacionales puede causarles sufrimiento a sus hijos:

“Si tú tienes una herida y no dejas de meterte el dedo. Te ocurren dos cosas: la primera es que te sigue doliendo y la segunda es que no se cura. (...) Los hijos sufren y esto es recordarle continuamente que soy la buena y él es el malo. A mí me parece que esto es un error”.

Los comentarios del periodista despertaron el enojo de muchos colombianos y ‘shakifans’ catalogaron de “machista” y de “racista” a Alessandro Lequio.