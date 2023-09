Hombre sobrevivió al ‘ataque de tiburón más severo’ después de que el traje de neopreno ‘evitó que los órganos se derramaran’

Un hombre australiano fue apodado el " Gran Susurrador Blanco” después de ser arrastrado al fondo del océano en un horrible ataque de tiburón.

Rodney Fox sobrevivió milagrosamente a uno de los ataques de gran tiburón blanco más graves y no mortales de la historia en diciembre de 1963, mientras realizaba pesca submarina en la costa sur de Australia.

El hombre que ahora tiene 80 años tenía solo 23 cuando fue brutalmente atacado y sufrió heridas horribles, que incluyeron un diafragma perforado, un pulmón desgarrado, una escápula perforada y abdomen, caja torácica, bazo y parte superior del estómago expuestos.

Sus heridas eran tan graves que se decía que su traje de neopreno era lo único que impedía que sus órganos se derramaran y luego necesitó 462 puntos para volver a coserlo.

Hasta el día de hoy, todavía tiene parte de uno de los dientes de la criatura marina incrustado en su muñeca después de que intentó alejar al tiburón.

Hombre slavó su vida de milagro tras ser mordido por un tiburón blanco

En declaraciones a Stories of the South, Rodney recordó lo cerca que estuvo de morir. Él dijo: “Sentí un gran choque y fui arrojado al agua. Pensé que un submarino me había golpeado, luego me di cuenta de que estaba en un gran problema”.

“Mi primer pensamiento fue ‘sus ojos, tengo que arrancarle los ojos’ y pareció soltarme, así que traté de alejarlo y mi mano desapareció en su boca. Lo agarré en un abrazo de oso, pero supe Me iba a ahogar así que subí a la superficie”, agregó.

El agua a su alrededor se había vuelto roja cuando estaba rodeado por un charco de su propia sangre, lo que atrajo al tiburón a atacarlo nuevamente.

Por suerte, esta vez el tiburón consiguió agarrar su flotador para peces. Pero esto lo arrojó al fondo del agua, dejándolo en riesgo de ahogarse, antes de que la línea se rompiera de sus mandíbulas y se le permitiera luchar hasta la superficie.