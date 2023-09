¡Hermosa! Así luce ahora la niña de la película Sound of Freedom (Instagram)

Cristal Aparicio es la tierna niña que aparece en la dramática película Sound of Freedom que fue producida por Eduardo Verástegui. Ella interpreta a ‘Rocío Aguilar’, quien fue vendida y abusada sexualmente en una red de trata de menores en Colombia.

Sound of Freedom se filmó en el 2018, cuando Cristal Aparicio tenía 11 años de edad, pero la película llegó a los cines el 30 de agosto de 2023 y la niña tiene ahora 17 años.

De hecho, en sus redes sociales ella se ha manifestado sobre la película y ha invitado a que la vean pese a todas las trabas que tuvo el filme para llegar a los cines.

La jovencita colombiana empezó en el mundo artístico a muy temprana edad, después de que su hermano participara en La Voz Kids. Fue así que Cristal Aparicio eligió el camino de la actuación, algo que a su corta edad la llevó al protagónico de Sound of Freedom, película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro Monteverde.

La película está basada en una historia real; en el caso de Tim Ballard, un agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se dedicó a combatir de cerca el tráfico de niños.

Por otro lado, Aparicio persigue papeles importantes en el cine. Este año, se esperan los tráilers de tres películas en las que actúa junto a actores internacionales. La primera es “Perdida”, donde comparte escenas con Ana María Orozco, la estrella de “Yo soy Betty, la fea”.

Cristal ejerció el rol de Rocío a los 11 años en Sound of Freedom, y lo hizo con el apoyo de los psicólogos que proporcionó la producción, sus padres, su ‘manager’ y una ‘kid coach’ de actuación.

“Aprendí sobre ese tema (tráfico de menores) a esa edad (11 años) y lo agradezco mucho, porque pude informarme e informar a mis amigos. Mucha gente no me toma en serio por el simple hecho de verme ‘chiquitica’. Es cambiar esa manera de pensar. Hoy los jóvenes sabemos muchas cosas que, en su tiempo, no sabíamos. Tenemos ‘el internet’, que tiene sus cosas buenas y malas, pero trato siempre de sacar lo bueno”, advierte la colombiana.

