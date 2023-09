Así se despide Manuel Turizo de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’: “Me llevo muchas enseñanzas”

Manuel Turizo no avanzó a la final de 'Yo Me Llamo'

La última gala de eliminación antes de la final de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’, se realizó este 8 de septiembre y, Manuel Turizo se convirtió en el último participante eliminado antes de conocer al mejor imitador de Ecuador.

El Joven que cautivó a los jueces desde las audiciones interpretó el tema ‘Culpables’. Vistió de rojo hasta los zapatos, se movió alrededor del escenario y hasta interactuó con el público, lo cual fue resaltado por Erika durante la devolución.

“Buen trabajo, me gusta mucho que transmites todo lo que dicen tus canciones, como te conectas con el público, nos pones a bailar, nos pones románticos, nos pones de todas las formas”, manifestó.

Sin embargo, los 268 000 votos del público que se registraron durante la noche a través de las plataformas digitales de Teleamazonas, no fueron suficientes para otorgarle un cupo en la final de ‘Yo Me Llamo’. Así, su participación en el programa finalizó.

“Me siento muy feliz de haber sido parte de la sexta temporada de Yo Me Llamo. Me llevo las enseñanzas de los profesores de canto, la amistad de toda la gente de producción. Las anécdotas que hemos pasado, me siento feliz, gracias Ecuador por abrirme las puertas”, dijo Manuel Turizo en redes sociales.

Fabricio Gallarday, como es su verdadero nombre, aseguró en redes que seguirá compartiendo su música y proyectos en las plataformas digitales y, espera seguir recibiendo el apoyo de los seguidores para el crecimiento de su carrera.

“Muchísima suerte MANUEL TURIZO debiste estar en la final eres 💯🎤💯 un genio con tu voz TU si te LLAMAS. M. T. DIOS BENDIGA Y LLENE TU VIDA DE MUCHOS EXITOS 🙏❤️🙏❤️🙏❤️ ECUADOR TE AMA se te abrirán muchas puerta muchos ÉXITOS”, escribió una usuaria en Instagram. También hubo personas que no estuvieron de acuerdo con los resultados y lo expresaron en las redes “Solo puedo decir que el debió quedar por lo menos entre los 3 primeros junto a Juan Gabriel y Fonsi, los otros dos no se llaman”.