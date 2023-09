Beta Mejía reveló confidencias de su relación con Alejandra Jaramillo: “Se queda conmigo los fines de semana”

A menos de una semana de oficializados, ya comienzan a surgir nuevos y más detalles del noviazgo de Alejandra Jaramillo y Jonathan Betancourt , los novios que recientemente compartieron un emotivo post en sus redes sociales para hacer transparente ante el mundo su vínculo, ahora han dado un nuevo agregado a su historia, ya se quedan juntos.

El influencer colombiano fue quien dio este nuevo detalle durante una entrevista en un podcast, donde le preguntaron acerca de como era su convivencia con su actual relación, la ´Caramelo´ y este soltó sin ninguna cohibición, que era una maravilla, agregando que se la llevaba todos los fines de semana a su casa.

“No hay problemas de convivencia, afortunadamente la convivencia es donde estamos más esplendido, una chimba, pasamos bueno. Se mantiene mucho en mi casa, a mí me encanta pues, yo me la llevo a que se quede el fin de semana conmigo, pa´ hacerle desayunito, cafecito”, explicó ´Beta´, quien luego habló de como llevaban la resolución de los problemas, asegurando que él intentaba buscar soluciones inmediatas siempre y cuando estas no fueran en contra de los valores de ninguno.

“Los problemas de comunicación generan problemas en la relación (...) los problemas de la casa se solucionan en la casa”, dijo.

Por su parte, la ´Caramelo´ sigue estando un tanto cerrada a hablar en público del tema. Sus compañeros de ‘Siéntese Quién Pueda’ también se tomaron el tiempo de felicitarla, durante el programa de este 4 de septiembre, la agarraron desprevenida en uno de los segmentos y Alex Rodríguez mencionó lo del noviazgo diciendo “y como alguien por allí que anunció en redes su nuevo amor, en cualquier momento podría decir que se casa o no sé”.

Ante esto, Alejandra se tornó sorprendida, pero sonrió y se limitó a decir que todo es paso a paso y que mejor continuaban con el programa.