¿MasterChef Celebrity Ecuador no tendrá ni un participante extranjero? Esto fue lo que confesó Érika Vélez

Pocos detalles se ha revelado sobre la nueva temporada de MasterChef Ecuador, en su versión de celebridades. Lo cierto es que, desde que inició el mes de septiembre, a través del canal Teleamazonas han ido publicando videos promocionales y solo han confirmado que Érika Vélez se mantiene como la presentadora oficial del reality.

Además, también comunicaron que desde el 13 de septiembre se revelarán los participantes en la nueva novela ‘Mi hijo’ que será transmitida por el mismo canal. Por ahora, Érika está como uno de los tres jueces en ‘Yo Me Llamo’ y, durante la gala de este 7 de septiembre, confesó que no puede revelar nombres de quienes van a participar “porque la multa que me tiene mi jefa es grande si lo hago”.

Sin embargo, reveló que podría no haber celebridades extranjeras en la competencia, “Axel era uno de los nominados, pero dijeron que extranjeros no quería. En este caso, que Argentinos no querían”. Esto podría indicar que MasterChef Celebrity Ecuador, estaría compuesto, exclusivamente, por personas del medio, cien por ciento ecuatorianas.

Aunque el público ya comentó el nombre de quienes les gustaría ver, tales como: Mar Rendón (cantante), Victor Araúz (actor y comediante), Claudia Campuzano (actriz y comediante), Leonardo, el chino, Moreira (Actor) y Anthony Swagg (influencer).

Por otra parte, los jueces de las temporadas pasadas estaban conformados por: Irene González, Jorge Rausch y Carolina Sánchez, por lo que se espera continúen ellos; sin embargo, todo podría cambiar. Lo cierto es que la presentadora seguirá siendo la actriz Érika Vélez, como en las cuatro temporadas anteriores.

El anuncio oficial del programa se hizo este lunes 4 de septiembre, se especula que el estreno estaría previsto para mediados de noviembre, aunque aún no se ha confirmado nada. Lo otro que se conoce que las dinámicas del juego no cambiarán por lo que habrá: Caja misteriosa, pruebas por equipos, pruebas de eliminación, pruebas de presión o retos creativos.