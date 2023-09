“Lo conocí cuando tenía 21 años y él 81″: confesiones de una exconejita Playboy

Para nadie es un secreto las extravagantes costumbres del fundador de la revista Playboy. Sin embargo, Hugh Hefner, fallecido a la edad de 91 años un 27 de septiembre de 2017, aún causa polémica con las crudas revelaciones de exintegrantes de la mansión.

En esta ocasión, la protagonista de todas estas historias es Crystal Harris Hefner, la tercera y última esposa del magnate apodado “Hef”. Harris publicará a inicios del 2024 un libro donde relatará todas sus experiencias en la casa Playboy.

Crystal Harris Hefner continuó su carrera en psicología. Metro Ecuador (@crystalhefner)

“Creo que en la mente de Hef, todavía pensaba que tenía 40 años”

En una entrevista para el medio Daily Mail, Crystal se armó de valor y describió algunas de sus experiencias más escabrosas en esa mansión.

“Lo conocí cuando tenía 21 años y él 81. Recuerdo que me dictó con precisión qué tono de esmalte de uñas debía usar (rosa, pálido y transparente, nunca mate) y me daba unos golpecitos suaves en la cabeza cuando se me veían las raíces”, señaló la ex America’s Princess. Relatos como estos dan mucho que pensar sobre el estilo de vida que llevaban las integrantes de la famosa Casa Playboy.

“Cuando estaba en la residencia, impuso un toque de queda a las 18h00 para garantizar que estuviera en casa para compartir su cena (siempre sopa de pollo con queso crema y galletas saladas) y ver sus películas favoritas. Luego, al anochecer, esperaba que participara en sus reuniones para tener relaciones sexuales grupales, hecho por el que Hefner era famoso”, añade Crystal, describiendo a detalle sobre su día a día.

Así transcurrió la vida de la modelo durante aproximadamente cinco años, duración del compromiso antes de la muerte de Hef. Tras ese fatídico suceso abandonó la mansión y se asentó en Londres, donde tomó las riendas de su vida y se convirtió en psicóloga.