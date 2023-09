“Llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel”, la cruda confesión de excandidata de Miss Colombia

Lina Hurtado, la modelo colombiana que participó para Miss Universe Colombia representando a Buenaventura, a través de la revista Semana confesó que en su infancia vivió varios momentos de racismo, por lo que fue un proceso muy difícil y largo para lograr aceptarse.

“Mis papás trataron en lo posible mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptar. Pero los niños eran muy crueles, había bullying y me costaba aceptarme tal cual como era”, comentó la modelo colombiana.

Lina Hurtado usó cloro para blanquear su piel. (Captura de pantalla)

Su increíble participación en el certamen para coronar a la nueva Miss Universe Colombia dejó mucho que hablar, pues Miss Buenaventura era una de las favoritas del público, por lo que se creía que ella sería la ganadora, sin embargo, Camila Avella fue quien triunfó y obtuvo la corona.

Tras la pérdida de la corona, la modelo comentó que el proceso de participación en el certamen le permitió dar el mensaje que ella quería; se trata de empoderar a las niñas que en algún momento sufrieron racismo en su entorno y que no deben sentirse menos por su color de piel. Confesó recibir varios mensajes de mujeres que están pasando por lo mismo y recalca que este tipo de temas deben ser hablados y darles la importancia necesaria.

Los malos momentos que vivió Lina en su infancia, le llevaron a tomar una medida extrema; usar cloro. “Lo hacía a escondidas de mis padres. Lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podría ser, me lo aplicaba y me frotaba. Me hice mucho daño en la piel”, confesó.

En la actualidad Lina está iniciando con su marca de productos para el cuidado del cuerpo y de la piel. “Para inspirar a otras niñas y que haya una resignificación de quienes somos”, concluyó.

Su historia le permite empoderar a las mujeres que pasan por lo mismo. (Captura de pantalla)

Con su historia la modelo colombiana deja un mensaje de amor propio y aceptación, pues en la actualidad vivimos en un mundo lleno de estereotipos donde el físico influye en cómo te tratan. Lina vivió momentos muy difíciles cuando era solamente una niña, por lo que su historia influye en mujeres que están atravesando momentos similares y da paso a que estos temas tengan mayor visibilidad en la sociedad.