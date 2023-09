Entre lágrimas Luis Miguel le da las gracias a quienes lo apoyaron en ‘Yo Me Llamo’

Luis Miguel es uno de los participantes de la sexta temporada de 'Yo Me Llamo'

La sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’ casi termina y, ya son solo seis los participantes que quedan en competencia. La noche del 6 de septiembre, Luis Miguel y Los Panchos se convirtieron en los últimos eliminados.

Aunque el imitador del ‘Sol de México’ se subió al escenario con baile incluido y tres bailarinas en el escenario, no fue suficiente para que los votos del público, junto con la decisión del jurado lo mantuvieran en competencia.

Luis Miguel interpretó el tema ‘Ahora te puedes marchar’ y se mostró eufórico y contento sobre el escenario. Al finalizar la presentación Axel le dijo que le parecía bien lo que había hecho durante su presentación “Me gusta que has traído un tema rítmico, te vi muy canchero hoy, bailando, moviendo la cadera”.

Sin embargo, al finalizar la gala, Ronald Fariña anunció a Luis Miguel como el primer eliminado de la noche, luego nombró a Los Panchos. Mon Laferte destacó como la mejor de la noche.

A través de un video en las redes oficiales de Teleamazonas, Luis Miguel agradeció entre lágrimas a todas las personas que lo apoyaron, “Bueno quiero agradecerle a todos ustedes. Gracias por el cariño, por su voto, por su comentario, por reconocer a Jorge Iglesias. Un fuerte abrazo, un beso y agradecerle a todos ustedes”.

Los usuarios de Instagram dejaron sus comentarios, dándole apoyo y pidiéndole que no abandone la música y continue realizando el trabajo que viene haciendo.

“Insisto el público no te saco fue el jurado. No entiendo cómo sigue ahí Julio Jaramillo, Manuel Turizo esos dos no han llegado al tono perfecto de sus cantantes pero como el jurado simpatizan con ellos que pena”, “SOS un grande hermano y lo sabes, esto es solo el comienzo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron en Instagram.