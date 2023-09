“Me sentía acorralado”: Isaac Delgado explica por qué se escondió en la cajuela de un auto

“No creo que se lo deba tomar a mal”, dijo el presentador de televisión Isaac Delgado, pareja de Úrsula Strenge, tras un video filtrado donde se lo ve esconderse en una cajuela.

Isaac Delgado explicó lo sucedido en televisión nacional indicando que su reacción fue un “acto espontáneo, hasta cierto punto loco” al sentirse acorralado por la prensa que lo esperaba en los exteriores del canal para preguntar sobre su relación con Úrsula Strenge.

“Ese día habían algunas personas, cuatro en la puerta principal del canal y cinco en la puerta de atrás. Me sentía acorralado, que no podía salir. Entonces me dijeron: “de loco, ¿por qué no te vas en la cajuela de ese vehículo? En un acto espontáneo, hasta cierto punto loco, actué”.

El presentador indicó que decidió pronunciarse debido a los comentarios que había visto en redes sociales tras difundirse el video: ¡Qué ridículo!, ¡Ni Tom Cruise se atrevió a tanto!, entre otros, los que de alguna manera le causaron gracia.

Sin embargo, señaló que no cree que se deba tomar a mal su actitud.

La fiesta que desató la polémica

Úrsula Strenge cumplió años el 1 de septiembre de este año y su novio Isaac Delgado compartió un mensaje en redes sociales celebrando la fecha. El primer indicio de posibles problemas fue que Úrsula no respondió a esta publicación.

Luego, el fin de semana, sus amigos más cercanos le organizaron una fiesta sorpresa a Úrsula, donde por ningún lado apareció Isaac. Al respecto, el presentador solo mencionó no haber sido invitado, mientras que por otro lado, la también presentadora y concejala de Guayaquil habría dicho que su relación tomó una pausa.

Sin embargo, tras varias especulaciones, ambos decidieron pronunciarse en redes con el mismo mensaje. “Debido a las diferentes publicaciones de personas particulares, medios digitales y prensa escrita que han circulado estos últimos días, queremos comunicarles que nuestra relación continua”