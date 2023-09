La “Celia Cruz” ecuatoriana no se da por vencida y tras fail en ´Yo me llamo´ va por ´Cien ecuatorianos dicen´

Con tan solo dos días al aire´100 ecuatorianos dicen´ ya comienza a revolucionar las redes y las pantallas del país. Entretención, alegría, adrenalina, el nuevo espacio de Teleamazonas promete ser el nuevo favorito de la familia, pues engloba todo un cóctel de variedad que ha dejado demostrado que atrapa a los televidentes.

Y como todo nuevo programa, las ocurrencias y las sorpresas no podían faltar para dar ese toque diferencial, por lo que no se podía dejar pasar por alto la presencia de una participante que promete inyectarle “azúcar” al nuevo episodio, la cual ha demostrado que no acepta un no por respuesta y que está decidida a llevarse el reconocimiento de Teleamazonas, la “Celia Cruz” ecuatoriana.

La energía de la aspirante cautivó en las redes sociales del programa, pues de acuerdo como se presentó la que será la nueva jugadora de ´100 ecuatorianos dicen´ esta ya estuvo antes buscando una oportunidad en ´Yo me llamo´ pero no logró entrar, por lo que se ha lanzado en su segunda vuelta en busca del premio gordo de la competencia de preguntas.

💥 Si no se pudo como #YoMeLlamo Celia Cruz pues se hará el intento en 💯🇪🇨 #100EcuatorianosDicen

💪 ¡Vamos pa'lante! pic.twitter.com/kJN27MAca0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 6, 2023

La “Celia Cruz” realizó una pequeña interpretación de ´La negra tiene tumbao´ y se dirigió a las cámaras para dirigirle un saludo al presentador, Ronald Farina, a quien le pidió que se preparara para el que será su próximo encuentro.

Primer día de estreno

“100 Ecuatorianos Dicen” se estrenó este lunes 4 de septiembre del 2023 a las 19:00 en la pantalla de Teleamazonas, con la conducción de Ronald Farina, conocido a nivel nacional con el mejor presentador de TV del Ecuador. Se augura que el programa se convertirá en un clásico de la televisión ecuatoriana y un clásico para la familia. Esa es la visión de Farina: “Que mucha gente quiera venir a jugar y que cada uno quiera dar esa respuesta popular de la que tanto se habla en el país”.