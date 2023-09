José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Wisin y Yandel los primeros eliminados en la semana final de ‘Yo Me Llamo’

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Wisin y Yandel fueron los primeros eliminados en el inicio de la semana final de ‘Yo Me Llamo’. Ronald Fariña anunció que los imitadores que recibieran votos del público saldrían de la competencia.

Los días para conocer al nuevo mejor imitador de Ecuador ya están contados, 12 imitadores cantaron durante la primera gala final este 4 de septiembre y solo 10 continúan en la competencia. ‘Tendría que llorar por ti’ es la canción que interpretó ‘El Puma’ junto a la banda, también se convirtió en el último tema durante su estadía en la competencia.

#YoMeLlamo | 🔥 Wisin y Yandel incendian el escenario de #YMLL con su éxito 'Rakata'. Prepárense para una noche de pura energía y ritmo. 💃¿Te hicieron bailar hasta abajo? pic.twitter.com/oN0FhQNgKI — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 5, 2023

Aunque los jueces lo felicitaron tras finalizar su presentación y, destacaron su crecimiento dentro del programa y “lo bien que has manejado la voz, el look, los gestos todo”, para el público no fue suficiente. El imitador reveló que es oriundo de Venezuela, específicamente de Barranca, municipio Santa Rita y, tras conocer que era el primer eliminado de la semana, aseguró que no se trataba de un final “esto apenas es el comienzo.

🥹 #YoMeLlamo José Luis Rodríguez tiene una voz inconfundible. Vota por ‘El Puma’ para que permanezca en #YMLL🗣️ pic.twitter.com/6UHrmEGJxI — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 5, 2023

Por otra parte, Wisin y Yandel interpretaron el tema ‘Rakata’, característico del dúo de reguetón. Sin embargo, el público tampoco lo apoyó lo suficiente para poder optar por estar en la gran final. Ronald Fariña explicó que ahora, la modalidad del programa será que, todos los imitadores se suban al escenario y al finalizar se darán a conocer quienes recibieron menos votos y deben dejar la competencia.

Así mismo, explicó que en cada gala se presentaran todos los clasificados “esperemos mantengan la fuerza y determinación para subir al escenario sin descanso”. Aunque en esta primera gala final eliminaron a dos participantes, también aclararon que todos los días puede ser una cantidad diferente, la producción será la que irá indicando día tras día, según las votaciones del público.