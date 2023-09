El DJ ecuatoriano, Juan Diego Viteri, que conquista escenarios internacionales

Juan Diego Viteri es un joven ecuatoriano que a sus 23 empieza a conquistar escenarios internacionales como DJ y está recorriendo el mundo con su talento y música.

En una entrevista con Metro Ecuador nos contó cómo empezó su gusto por la música electrónica y cómo ha materializado su sueño de ser DJ. En Ecuador vivió hasta los 18 años y luego fue a estudiar en Los Ángeles. Juan Diego tiene alma de artista, es un joven creativo que estudió diseño y se autoeducó para ser DJ, uniendo estas dos pasiones ha logrado crear su propia marca y diferenciador como artista.

“En los últimos años, finalmente, he podido ya comenzar a viajar, sacar más contenido, trabajar un poco más en este proyecto. Han sido un montón de años de recorrido, pero se está comenzando a dar todo el trabajo que he hecho en los últimos 10 años”, comentó.

El gusto de Juan Diego por la música electrónica no es reciente, desde que era niño escuchaba este género con su padre. A los 12 años decidió comprar su primer controlador y aprender a usarlo con videos de YouTube.

Juan Diego Viteri, DJ ecuatoriano (Cortesía)

“Básicamente me enseñé a hacer esto y me empezó a gustar mucho más. Lo comenzaba a hacer en fiestas con mis amigos, con la gente del colegio y me encantaba esa idea de ser yo la persona que estaba liderando la fiesta”, confesó el ecuatoriano.

Juan Diego le ha dado un valor agregado a su trabajo con su lado creativo, pero fue en la pandemia que se dio cuenta que esto iba en serio. En el encierro por el COVID-19 decidió proponer a una marca realizar fiestas virtuales, lo que fue un gran éxito y con más ganas emprendió en este negocio de ser DJ, pero solo era el principio de lo que se venía.

Un proyecto ha llevado a otro. Uno de sus grandes éxitos que se viralizó fue uno de sus edits con la canción ‘Pepas’ de Farruko y ‘Memories’ de David Guetta. En TikTok habían más de 25.000 videos usando su sonido.

“Me acuerdo haber visto a la Champions League, a la Fórmula 1 y más organizaciones gigantescas usando el sonido en sus redes sociales. Llegó al punto que el mismo David Guetta comentó uno de mis videos. Se salió un poco de control, al menos a mis estándares que tuve un montón de años donde yo subía un tema y tenía 500 views, para mí era lo mejor del mundo”, contó Juan Diego Viteri.

Después empezó a tener más fiestas y más grandes e internacionales. “Este es un tema que toma un montón de tiempo, entonces más que nada es asegurarme de que cada año, cada mes, cada semana estoy creciendo. Estoy haciendo algo diferente. Soy una persona que no deja nada en la mesa. Estoy, constantemente, todos los días buscando oportunidades nuevas”.

Hace poco fue el DJ internacional invitado en Panamá. “El escenario que ellos proponía era un pantalla de 13 metros de altura, mandé a hacer unos visuales con un fotógrafo y un videógrafo ecuatorianos”.

Finalmente, recomendó a quienes quieren seguir esta profesión, usar todas la oportunidades, ser puntuales y tener un diferenciador. Actualmente está trabajando en varios proyectos interesantes y esperamos verlo en nuevos escenarios internacionales llevando el nombre de Ecuador en alto.