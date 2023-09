Se hace historia, la primera mujer con discapacidad en aparecer en un videojuego de fútbol

El mundo de los videojuegos vuelve a hacer historia. Ahora, el hito no se refleja en la calidad de la gráfica o de las características de jugabilidad, sino por incorporar por primera vez a un personaje / jugadora con una discapacidad.

La estadounidense Carson Pickett es quien estará disponible en FIFA 24. Su historia de superación se ha convertido en una antorcha que guía a personas, con similares problemas, a conseguir sus sueños.

Ella nació sin uno de sus antebrazos, pero eso no ha sido un impedimento para que destaque en su selección y club. Aunque Pickett está disponible en la más reciente versión, también cuenta con limitaciones para esas mentes traviesas.

Ya se ha especificado que la jugadora no podrá colocarse en la posición de portera y su desempeño tendrá mucha relación a este factor. A la par, más allá de las burlas que ha generado este detalle, se ha marcado un inicio para reflejar en un futuro de mejor manera la diversidad física de los jugadores.

¿Cuál es su historia?

Desde su nacimiento, sus padres quienes se vieron sorprendidos por su condición, establecieron una prohibición: decir no puedo. Desde temprana edad, Carson aprendió a hacerse trenzas, atarse los zapatos, trepar árboles e incluso montar bicicleta como cualquier niño.

“Siempre me han preguntado que cómo es hacer las cosas con un brazo y siempre respondo lo mismo: ¿Y cómo se hace con dos? Yo sólo conozco una forma de hacerlo”, contó en una entrevista en The Seattle Times.

En la adolescencia se enfrentó a la vergüenza, pero fue la llegada del fútbol lo que le otorgó la confianza necesaria para dejar de esconder su discapacidad.

“Es obvio que no tengo una extremidad, pero en el fútbol no creo que sea una debilidad. Lo único que no hago habitualmente es sacar de banda”, apunta entre risas esta lateral zurda de gran velocidad, talento y visión de juego.

“Es increíble lograr algo que nadie más que tú cree que podrás. Es una especie de cliché, pero es verdad. Muchas personas pueden dudar de ti porque no te entienden, pero creo que yo puedo servir de ejemplo”, subrayó.